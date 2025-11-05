Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण का प्रचंड तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला-हम मदद के लिए तैयार

Advertisement
Delhi-NCR Air Pollution: चीन का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब दिल्ली- एनसीआर में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCP) के मुताबिक यह गंभीर श्रेणी में आता है.

Nov 05, 2025, 05:19 PM IST
China Air Pollution: राजधानी दिल्ली का दम घुट रहा है. स्मॉग की एक परत ने जैसे पूरे दिल्ली-एनसीआर पर कब्जा कर लिया है. इस बीच वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर चीन ने मदद का हाथ बढ़ाया है. भारत में चीनी एम्बेसी के प्रवक्ता यू जिंग ने एक्स पर कहा, 'चीन भी एक वक्त पर स्मॉग की मार से जूझ रहा था. हम अपनी यात्रा को आपसे साझा करना चाहते हैं. हमें उम्मीद है कि भारत  भी वहां पहुंच सकता है.'

यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब दिल्ली- एनसीआर में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCP) के मुताबिक यह गंभीर श्रेणी में आता है.

प्रदूषण से दिल्ली-एनसीआर हलकान

CPCB और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (UPPCB) के डेटा के मुताबिक, सोमवार को कई इलाकों में पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया. 

दिल्ली के अलीपुर में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 420, आनंद विहार में 403 और अशोक विहार में 370 दर्ज किया गया, जबकि बवाना और बुराड़ी क्रॉसिंग में AQI 390 से ज़्यादा दर्ज किया गया.

नोएडा में, सेक्टर 125 में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 345, सेक्टर 116 में 357 और सेक्टर 62 में 323 दर्ज किया गया. ये सभी 'बेहद खराब' श्रेणी में हैं. गाजियाबाद में स्थिति और भी खराब रही, जहां लोनी में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 420, वसुंधरा में 389, संजय नगर में 360 और इंदिरापुरम में 334 दर्ज किया गया.

गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं लोग

एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा होने के कारण सांस की बीमारियां, गले और आंखों में जलन हो सकती है और पुराने अस्थमा व फेफड़ों की बीमारियां बढ़ सकती हैं. बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है, खासकर सुबह और शाम के समय.

भारत की मदद करने की चीन की पेशकश एयर पॉल्यूशन से निपटने में उसके अपने एक्सपीरियंस की याद दिलाती है. पिछले एक दशक में, चीन ने आक्रामक उपाय लागू किए, जिनमें बिजनेस को ट्रांसफर करना, गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन को सीमित करना और क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल का विस्तार करना शामिल है, जिससे बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में धुंध के स्तर को कम किया जा सका.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत और चीन शहरी प्रदूषण की समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन क्लीन एयर टेक्नोलॉजी, डेटा आदान-प्रदान और उत्सर्जन नियंत्रण रणनीतियों पर सहयोग से दोनों देशों को फायदा हो सकता है.

