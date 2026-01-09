Advertisement
trendingNow13069156
Hindi Newsदेशजंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! हाइपरसोनिक ताकत दिखा भारत ने दुनिया को दिया बड़ा संदेश

जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! 'हाइपरसोनिक' ताकत दिखा भारत ने दुनिया को दिया बड़ा संदेश

Hypersonic Scramjet Engine Test Successful: चीन और पाकिस्तान, दो ऐसे धोखेबाज पड़ोसी हैं, जिनसे भारत के हमेशा खतरा बना रहता है. अब भारत इन दोनों दुश्मनों से निपटने के लिए खतरनाक हाइपरसोनिक तकनीक हासिल करने के मुहाने पर पहुंच गया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! 'हाइपरसोनिक' ताकत दिखा भारत ने दुनिया को दिया बड़ा संदेश

DRDO Hypersonic Scramjet Engine Test Successful: दुनिया में लगातार बढ़ते सुरक्षा खतरों को देखते हुए भारत लगातार अपने आपको सैन्य रूप से मजबूत करने में लगा हुआ है. हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस युग में भारत अब तक इस तकनीक से महरुम था. लेकिन आज शुक्रवार को भारत ने इस कमी को आखिरकार पाट ही लिया. DRDO ने शुक्रवार को स्क्रैमजेट इंजन का सफल और लंबी अवधि का ग्राउंड टेस्ट किया. इस टेस्ट को भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है.

अब भारत भी बनने जा रहा 'अजेय'

DRDO ने बयान जारी करके इस सफल टेस्ट के बारे में जानकारी दी. एजेंसी ने बताया कि यह टेस्ट डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला DRDL ने किया. करीब 12 मिनट से अधिक समय तक चले इस परीक्षण ने यह साबित कर दिया कि भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के बेहद नजदीक पहुंच चुका है. यह वही तकनीक है जो किसी भी देश को दुश्मन के लिए लगभग 'अजेय' बना देती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मौत बनकर दुश्मन पर झपटती है ये मिसाइल

हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ध्वनि की गति से पांच गुना ज्यादा, यानी करीब 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार से उड़ान भर सकती हैं. यह स्पीड इतनी तेज होती है कि किसी भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश पहले से ही इस तकनीक पर काम कर रहे हैं. अब भारत भी इसी एलीट क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है.

हजारों डिग्री टेंपरेचर में भी इंजन रहेगा ठंडा

DRDO ने बताया कि इस टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत इसमें एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करना रहा. ऐसे में हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ान के दौरान इंजन और मिसाइल का तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच सकता है. ऐसे में अगर कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए, तो पूरा सिस्टम नष्ट हो सकता है. यही वजह है कि DRDO ने इसमें एक्टिव कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया. साथ ही साबित कर दिया कि भारत ने एक बड़ी तकनीकी चुनौती पर काबू पा लिया है.

दुश्मन के ठिकाने कम समय में होंगे स्वाहा

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, यह टेस्ट भारत के लिए एक 'गेम चेंजर' है. दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइलें दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों, रडार स्टेशनों, एयरबेस और कमांड सेंटरों को बहुत कम समय में निशाना बना सकती हैं. इससे दुश्मन को जवाब देने का मौका तक नहीं मिलता है. यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ तनावपूर्ण हालात में यह टेस्ट भारत की डिटरेंस पावर यानी डर पैदा करने वाली ताकत को कई गुना बढ़ा देती है. 

स्वदेशी तकनीक से की गई विकसित

स्क्रैमजेट इंजन और उससे जुड़ी टेस्ट फैसिलिटी पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित की गई है. इसमें भारतीय उद्योग और वैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका रही है. इससे न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भविष्य में भारत इस तकनीक का निर्यातक भी बन सकता है. लिहाजा यह टेस्ट भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति को भी मजबूती प्रदान करने वाला माना जा रहा है. 

रक्षामंत्री ने दी वैज्ञानिकों को बधाई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ प्रमुख डॉ. समीर वी कामत ने इस उपलब्धि को देश के लिए मील का पत्थर बताया है. यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत अब अगली पीढ़ी की युद्ध तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह टेस्ट सिर्फ एक वैज्ञानिक सफलता नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढाल भी बनने वाला है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Hypersonic Scramjet Engine

Trending news

जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
west bengal news in hindi
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
Shaksgam Valley
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद
Jammu Kashmir
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद
'अगर ऐसा है, तो FIR...', आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर SC ने क्यों कही ये बात?
Stray dogs
'अगर ऐसा है, तो FIR...', आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर SC ने क्यों कही ये बात?
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
Maharashtra news
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
India US News in Hindi
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे