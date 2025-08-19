चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने सबके सामने खोल दी पड़ोसियों की पोल

Digital Terrorism: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है. पारंपरिक तरीकों की जगह अब 'डिजिटल आतंकवाद' ने ले ली है. हथियारों की घुसपैठ से लेकर आतंकी भर्ती तक हर काम डिजिटली किया जा रहा है. चाइना पाकिस्तान नेक्सस ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का चेहरा बदला दिया है. एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन, पाकिस्तान को आधुनिक हथियार और संचार उपकरण प्रदान करने में मदद कर रहा है. चीन ये आधुनिक हथियार और संचार उपकरण अब सीधे तौर पर जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूहों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे उनकी रणनीति में बड़ा बदलाव आया है.

यह भी पढ़ें: Online Gaming Bill: गेमिंग बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना अपराध; सट्टेबाजी करने वालों की खैर नहीं

चीनी हथियारों से बदल रही आतंकी रणनीति

यह केवल एक अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट ही नहीं है, बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसियों का भी दावा है कि चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले छोटे हथियार, गोला-बारूद और संचार निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी समूहों द्वारा किया जाता है. भारतीय बलों को भी आतंकवादियों के शवों से बरामद हथियारों और गोला-बारूद से ऐसे कई सबूत मिले हैं.

क्या कहती है SIPRI की रिपोर्ट?

यह एकदम सच है कि चीन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार देता है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट में लिखा है कि कथित तौर पर 2019-2025 तक पाकिस्तान के पास जो हथियारों का जखीरा चाइना से आया इसका एक बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर पहुंचा है. इसमें ड्रोन जैसे मॉडर्न हथियार असॉल्ट राइफलें, ग्रेनेड, ड्रोन और आधुनिक संचार उपकरण जैसे छोटे हथियार शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान इन्हें गैर-सरकारी तत्वों को भेज देता है. भारतीय सुरक्षाबलों ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-रोधी अभियानों के दौरान हथगोले, असॉल्ट राइफलें और संचार उपकरणों सहित चीन निर्मित उपकरण बरामद भी किए हैं, जो चीन द्वारा निर्मित थे.

यह भी पढ़ें: इंसानियत शर्मसार! जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट, J&K से आया चौंकाने वाला मामला

ऑपरेशन महादेव में मिला ISI की करतूत का सबूत

हाल ही में ऑपरेशन महादेव के दौरान चीन निर्मित सैटेलाइट फोन और एन्क्रिप्टेड संचार उपकरण बरामद किए गए, जहां पहलगाम नरसंहार के लिए जिम्मेदार तीन पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे. इन उपकरणों का इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा किया जाता है.

रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान की ISI ने जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूहों को चीन द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों के हस्तांतरण में मदद की है. इसमें छोटे हमलावर हथियार, विस्फोटक, हथगोले, नाइट-विजन डिवाइस जैसे मॉडर्न हथियार शामिल हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद-रोधी अभियानों के दौरान जब्त किया गया है.

यह भी पढ़ें: सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के पास चीनी स्नाइपर राइफल

रिपोर्ट के अनुसार, असॉल्ट राइफल, टाइप 56 असॉल्ट राइफल, विंग लूंग II और CH-4 ड्रोन जैसे चीनी हथियार और हथगोले पाकिस्तानी सेना को आपूर्ति किए जा रहे हैं और बाद में आतंकवादी समूहों को दिए जा रहे हैं. इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि घुसपैठ की कोशिशों के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ चीन निर्मित स्नाइपर राइफलों (T97 NSR राइफल) का इस्तेमाल भी किया जा रहा है.

अनुच्छेद 370 के बाद पाकिस्तान की नई रणनीति

दरअसल, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के तंत्र को ध्वस्त कर दिया और कश्मीर में आतंकवाद के इसी खात्मे को देखते हुए पाकिस्तान ने भी यही तरीका अपनाया. हथियार, गोला-बारूद, ड्रग्स जिन्हें बाद में पैसे में बदल दिया जाता है, ड्रोन के ज़रिए भेजे जा रहे हैं क्योंकि घुसपैठ मुश्किल हो गई है. सुरक्षा बलों के शिविरों और गतिविधियों पर निशाना साधने और निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है.

यह सब अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद शुरू हुआ, जब सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी तंत्र को ध्वस्त कर दिया और आतंकवादियों की स्थानीय भर्ती सिंगल डिजिट में पहुंच गई और घुसपैठ लगभग असंभव हो गई.

PoK में चीनी 4G/5G टावरों का आतंकी इस्तेमाल

रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) में दूरसंचार अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में ज़ोंग द्वारा संचालित 4G और 5G टावर. भारतीय खुफिया रिपोर्टों का दावा है कि ये टावर जम्मू-कश्मीर में नेटवर्क कवरेज प्रदान करते हैं, जिससे आतंकवादी सुरक्षित संचार माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं. भारतीय खुफिया अधिकारियों ने ऐसी कई बातचीत का पता लगाया है जहां पीओके में चीनी दूरसंचार उपकरणों का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा पाकिस्तान में अपने आकाओं से संवाद करने के लिए किया गया था.

इसके अलावा, आतंकवाद-रोधी और सीमा सुरक्षा के लिए चीन द्वारा पाकिस्तान को प्रदान की गई मॉडर्न निगरानी प्रणालियां, जिनमें चेहरा पहचानने वाले सॉफ़्टवेयर और ड्रोन शामिल हैं, भी सक्रिय आतंकवादियों को दी जा रही हैं. विशेष रूप से, ड्रोन का उपयोग नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जाता रहा है. भारतीय सेना 2023 से पंजाब और जम्मू कश्मीर में चीन निर्मित ड्रोनों को रोक रही है और यह अभी भी जारी है.

यह भी पढ़ें: मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, क्रेन से उतारे जा रहे यात्री

चीनी तकनीक से बदली आतंकी रणनीति

पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पारंपरिक तरीकों जैसे घात लगाकर हमला, आईईडी विस्फोट और सुरक्षा गश्ती दलों या शिविरों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी पर निर्भर करता था. लेकिन चीन द्वारा आपूर्ति की गई तकनीकों के आने से रणनीति बदल गई है. अब आतंकवादी भारतीय बलों द्वारा अवरोधन से बचने के लिए सैटेलाइट फोन और एन्क्रिप्टेड ऐप्स का उपयोग करते हैं, जो अक्सर चीनी सर्वरों के माध्यम से रूट किए जाते हैं.

डीजेआई माविक श्रृंखला जैसे चीनी निर्मित ड्रोन का उपयोग जासूसी और हथियार तस्करी के लिए किया जाता रहा है, जिससे हमलों की सटीकता और तरीके में वृद्धि हुई है. भारत के गृह मंत्रालय की 2025 की एक रिपोर्ट में 2022 से नियंत्रण रेखा पर ड्रोन से संबंधित घटनाओं में 30% की वृद्धि का हवाला दिया गया है, और इनमें से कई घटनाओं के लिए चीनी उपकरणों को जिम्मेदार ठहराया गया है.

यह केवल युद्ध ही नहीं है, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, पीएएफएफ और लश्कर ऑफशूट टीआरएफ जैसे समूह सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और हमलों का समन्वय करने के लिए चीन निर्मित एन्क्रिप्टेड उपकरणों का लाभ उठाते हैं. भारतीय सुरक्षा बलों ने "हाइब्रिड आतंकवाद" में वृद्धि देखी है, जिसे कम लागत में उच्च-प्रभाव वाले हमलों को अंजाम देने के लिए परिष्कृत तकनीक का उपयोग किया जाता है.