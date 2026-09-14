/सीमा पर घटा चीन का जोर: भारत का अब भी कड़ा पहरा, LAC में ‘तनाव’ से ‘शांति’ का माहौल!

India-China border tension: चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने की भारत की कूटनीतिक कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं. विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के संयक्त प्रयासों के बाद सीमा पर हालात सामान्य हुए हैं. इसकी गवाही एक डिफेंस रिपोर्ट से मिली है, जिसमें खुलासा हुआ है कि पिछले साल हिमालय की सीमा पर मौजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के उस पार चीन की सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती में कमी आई है.
हालांकि, भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अपनी सेना की स्थिति अब भी पहले जैसी मजबूत बनी हुई है और उसने खुद को पूरी तरह अलर्ट मोड यानी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा है.
रक्षा मंत्रालय की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने PLA की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली. LAC से लगे इलाकों और चीन के पारंपरिक मिलिट्री ट्रेनिंग रीजन में अब मात्र 10 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड के आकार की सैन्य टुकड़ियां तैनात हैं.
इसके साथ ही रिपोर्ट में LAC के सभी सेक्टरों में भारतीय सेना की स्थिति को 'मजबूत, संतुलित और किसी भी उभरती चुनौती से निपटने के लिए तैयार बताया गया है. LAC पश्चिम में लद्दाख से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली है.
रक्षा मंत्रालय ने सीमा पर अपेक्षाकृत शांत माहौल का श्रेय दोनों देशों के बीच अलग अलग स्तरों पर चल रही बातचीत को दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर हुई बातचीत ने 'उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक घटनाक्रम और स्थिरता' का रास्ता तैयार किया.
इन संपर्कों में मार्च और जुलाई 2025 में हुई वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 33वीं और 34वीं बैठक भी शामिल थीं. सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत भी फिर शुरू हुई. दिसंबर 2024 और अगस्त 2025 में इस मुद्दे पर बैठकें हुईं.
अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तियानजिन यात्रा का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब वहां शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट में शामिल होने पहुंचे थे. उस घटनाक्रम को भी भारत चीन रिश्तों में आई नरमी के संकेत के तौर पर देखा गया.
सैन्य स्तर पर भी बातचीत जारी रही. पूर्वी लद्दाख में 25 26 अक्टूबर 2025 को 23वीं कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, जमीनी स्तर पर भी सीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए सभी सेक्टरों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स सौहार्दपूर्ण माहौल में जारी हैं.
हालांकि, डिफेंस रिपोर्ट की भाषा में सावधानी साफ-साफ दिखाई देती है. भारत अब भी हिमालयी सीमा को संवेदनशील मानता है. रिपोर्ट में यह दावा नहीं किया गया है कि चीन ने अपनी व्यापक सैन्य ढांचागत मौजूदगी पूरी तरह खत्म कर दी है या भविष्य में अचानक दबाव बनाने की संभावना खत्म हो गई है.
इसी बीच, पिछले वीकेंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दिल्ली में ब्रिक्स समिट से इतर मुलाकात हुई. 2024 के बाद दोनों नेताओं की यह तीसरी द्विपक्षीय बैठक थी. दोनों नेताओं की 2024 में कजान में हुई मुलाकात के बाद रिश्तों को रीसेट करने की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद सीधी उड़ानें और कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हुई. इसके बाद दोनों नेता पिछले साल चीन में एससीओ समिट के दौरान भी मिले थे.
गलवान की हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हुई थी. वहीं सीमा पर शांति बनाए रखने के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विदेश मंत्रालय के कूटनीतिक प्रयास भी चल रहे थे, जो अब रंग लाते दिख रहे हैं.