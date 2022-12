Tawang Clash: तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प पर अदनान को याद आया पाकिस्तान, दिया चौंकाने वाला बयान, शेयर किया ये वीडियो

India China Tawang Conflict: अरुणाचल प्रदेश में तवांग में भारत-चीन सीमा के समीप दोनों देश के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. अब मशहूर गायक और संगीतकार अदनान सामी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर की है. इतना ही नहीं उन्होंने पाकिस्तान को छोड़कर भारत की नागरिकता लेने के पीछे की वजह भी बताई. तवांग झड़प पर कथित वायरल हो रहे वीडियो पर उन्होंने कहा कि हमें भारतीय सेना का आभार जताना चाहिए.

उन्होंने कहा कि जब भारतीय नागरिकता लेने का फैसला किया तो कई लोग हैरान रह गए. उस समय उन्होंने एक पोस्ट के जरिए इसके पीछे की वजह भी बताई. उन्होंने ट्वीट किया था कि वह खुलासा करेंगे कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया है. इसी तरह अदनान ने तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें नहीं पता कि यह वीडियो कहां का है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का वीडियो है. तवांग में हुई घटना के बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है.

हालांकि, कुछ लोग इसे पुराना वीडियो बता रहे हैं. 2 मिनट 47 सेकेंड के इस वीडियो में भारतीय जवान चीनी सैनिकों से भिड़ते नजर आ रहे हैं. जैसे ही उन्होंने तार तोड़ने की कोशिश की, भारतीय सैनिक उनपर टूट पड़े, जिससे उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा.

अदनान ने ट्वीट किया, "भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का यह वीडियो तवांग की घटना को लेकर शेयर किया जा रहा है. कुछ लोग इसे पुराना वीडीयो बताकर खारिज कर रहे हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पुराना है या नया... मायने यह रखता है कि हमारे सैनिकों का साहस क्या है." सीमा की रक्षा कर रहे हैं! उसके लिए, बस आभारी रहें !!"

This VDO of a clash between Indian & Chinese soldiers is being shared regarding d Tawang incident.

Some r dismissing it as an ‘Old VDO’.

“It doesn’t matter if it’s old or new… What matters is d courage wt which our soldiers r defending d border! For that, just be grateful”pic.twitter.com/k9FivXCWQW

