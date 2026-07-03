चलते-चलते बंद हो रहे ई-रिक्शा! जम्मू में 'चाइनीज ऐप' का खेल या साइबर खतरा? Zee Media का रियलिटी चेक

Jammu-Kashmir News: देश के कई हिस्सों से ई-रिक्शा के चलते-चलते अचानक बंद होने की खबरों के बीच अब जम्मू में भी ऐसा ही मामला सामने आया है.
'ZEE MEDIA' के रियलिटी चेक में पाया गया कि एक मोबाइल ऐप की मदद से ई-रिक्शा को दूर बैठे ही ऑन-ऑफ किया जा सकता है. परीक्षण के दौरान BAT BMS App के जरिए ई-रिक्शा को बंद किया गया, जिसके बाद वाहन पूरी तरह रुक गया और उसका मोटर सिस्टम भी कुछ समय के लिए फ्रीज हो गया.
ई-रिक्शा चालकों का कहना है कि पिछले दो-तीन दिनों से उन्हें अचानक चलते-चलते ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने वाहन पर ब्रेक लगा दिए हों. शुरुआत में उन्हें तकनीकी खराबी का शक हुआ, लेकिन बाद में अन्य चालकों से बातचीत में पता चला कि कुछ लोग ऐप के जरिए ई-रिक्शा को बंद कर रहे थे. चालकों के अनुसार, शिकायत के बाद संबंधित कंपनी ने ऐप में लॉगिन कर उनके अकाउंट को दोबारा कॉन्फिगर किया, जिसके बाद समस्या का समाधान हुआ. हालांकि, इस घटना ने ई-रिक्शा चालकों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर ऐसे समय में जब अमरनाथ यात्रा के चलते यात्रियों की आवाजाही काफी बढ़ी हुई है.
वहीं, जम्मू ई-रिक्शा स्टैंड के प्रधान गौरव कपूर ने इस पूरे मामले को गंभीर सुरक्षा चिंता बताते हुए कहा कि यह केवल ई-रिक्शा बंद होने का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता. उनका आरोप है कि यह एक चाइनीज ऐप है, जो चीनी लिथियम बैटरियों को नियंत्रित करता है. ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति दूर से वाहनों को नियंत्रित कर सकता है, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है.
उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस तरह के ऐप्स की तत्काल जांच कराई जाए, जरूरत पड़ने पर इन्हें प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटाया जाए तथा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की गहन जांच करें. फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि यह समस्या किसी साइबर हमले, ऐप की सुरक्षा खामी या अनधिकृत एक्सेस की वजह से हुई. ऐसे में मामले की तकनीकी और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.