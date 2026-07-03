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चलते-चलते बंद हो रहे ई-रिक्शा! जम्मू में 'चाइनीज ऐप' का खेल या साइबर खतरा? Zee Media का रियलिटी चेक

Chinese App Controlling E-Rickshaw: देशभर में इन दिनों अचानक ई-रिक्शा बंद होने की खबरें सामने आ रही हैं. इससे कई रिक्शावाले काफी परेशान हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि चाइनीज ऐप के जरिए कुछ लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं.

Written ByRajat Vohra
Published: Jul 03, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:22 PM IST
चलते-चलते बंद हो रहे ई-रिक्शा! जम्मू में 'चाइनीज ऐप' का खेल या साइबर खतरा? Zee Media का रियलिटी चेक
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rajat Vohra

Rajat Vohra

रजत वोहरा पिछले 3 सालों से जम्मू ब्यूरो में कार्यरत हैं. वर्ष 2018 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए रजत ने विशेष रूप से डिफेंस और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर किया है, जो न केवल चुनौतीपूर्ण रहीं बल्कि सीखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनीं. रजत ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई अहम घटनाक्रमों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. इनमें अनुच्छेद 370 के हटाए जाने से पहले और बाद के हालात, नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) पर जमीनी हकीकत, आतंकवादी हमले, मुठभेड़ और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन्स शामिल हैं.

हाल के समय में भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया है, जैसे “ऑपरेशन सिंदूर”, विभिन्न इलाकों में हुए आतंकी हमले, सीमावर्ती गतिविधियां और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बादल फटना (क्लाउड बर्स्ट) और उससे प्रभावित क्षेत्रों की जमीनी रिपोर्टिंग और जम्मू बाढ़. इस दौरान रिपोर्टिंग के अनुभव ने रजत को एक जिम्मेदार और संवेदनशील पत्रकार के रूप में और मजबूत किया है. पत्रकारिता के अलावा रजत रचनात्मक लेखन का भी शौक रखते हैं. कविता और लघु कथाएं लिखना तथा क्रिकेट खेलना रजत का प्रमुख शौक है, जो पेशेवर जीवन के साथ संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं. 

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