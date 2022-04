ED की कार्रवाई पर चीनी कंपनी Xiaomi ने दी सफाई, जानें बचाव में क्या दलील दी

ED seizes Rs 5551 crore from Xiaomi accounts under FEMA : प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत चीन की Xiaomi कंपनी पर की गई कार्रवाई पर अब कंपनी ने सफाई दी है. ईडी ने Xiaomi समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Xiaomi Technology India Pvt Ltd पर अवैध ट्रांजैक्शन के संबंध में कार्रवाई करते हुए 5551.27 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है.

Xiaomi ने दी सफाई

Xiaomi का कहना है कि भारत में सभी ऑपरेशन ईडी की जब्ती के बाद कानूनों के अनुरूप हैं. Xiaomi ने बयान जारी कर कहा कि कंपनी स्थानीय कानूनों और नियमों का दृढ़ता से अनुपालन करती है.

ईडी की कार्रवाई पर Xiaomi ने क्या कहा?

Xiaomi ने बयान में कहा, 'हमने सरकारी आदेश की गहनता से स्टडी की है. हम मानते हैं कि हमारे रॉयल्टी भुगतान और बैंक को दिए गए विवरण सभी वैध और सत्य हैं. Xiaomi India द्वारा की गई ये रॉयल्टी पेमेंट इन-लाइसेंस प्राप्त तकनीकों और हमारे इंडियन वैरिएंट प्रोडक्स में इस्तेमाल किए जाने वाले IP के लिए थे. Xiaomi India के लिए इस तरह की रॉयल्टी पेमेंट करना एक लीगल कॉमर्शियल अरेंजमेंट है. हालांकि, हम किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

ईडी ने लगाए हैं ये आरोप

ईडी ने कंपनी पर विदेशों में पैसा भेजते समय बैंकों को 'भ्रामक सूचना' प्रदान करने का आरोप लगाया है. ईडी ने Xiaomi की लेनदेन के अवैध होने का दावा किया था.

