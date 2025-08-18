'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की 'ड्रैगन' को दो टूक, कैलाश मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:39 PM IST
Chinese Foreign Minister: चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर हैं. सोमवार को उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की. जयशंकर के साथ अपनी बैठक में वांग यी ने कहा,'हमने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखी है और भारत के तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश पर्वत (गंग रिनपोछे) और मानसरोवर झील (मापाम युन त्सो) की यात्रा को फिर से शुरू किया है.'  वहीं दूसरी तरफ जयशंकर ने कहा,'जब दुनिया के दो सबसे बड़े देश मिलते हैं, तो स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा होगी.'

क्या बोले चीनी विदेश मंत्री?

वांग यी ने आगे कह,'हमने मिलकर इस विश्वास को साझा किया कि हम बाहरी हस्तक्षेप को दूर करेंगे, आपसी सहयोग बढ़ाएंगे और चीन-भारत संबंधों के सुधार और विकास की रफ्तार को और मजबूत करेंगे. ताकि जब हम अपने-अपने राष्ट्रीय पुनरुत्थान की तरफ बढ़ें, तो एक-दूसरे की सफलता में योगदान दें और एशिया व पूरी दुनिया को जरूरी स्थिरता दे सकें.'

एस जयशंकर ने क्या कहा?

एस जयशंकर ने आगे कहा,'जब दुनिया के दो सबसे बड़े देश मिलते हैं, तो स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा होगी.' विदेश मंत्री ने आग कहा,'आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई एक और प्रमुख प्राथमिकता है. मैं हमारे विचारों के आदान-प्रदान की इंतेजार कर रहा हूं. कुल मिलाकर हमारी उम्मीद है कि हमारी चर्चाएं भारत और चीन के बीच एक स्थिर, सहयोगात्मक और दूरदर्शी संबंध बनाने में योगदान देंगी, जो हमारे जरूरतों को पूरा करेगा और हमारी चिंताओं का हल करेगा.'  

जयशंकर ने कहा कि मंगलवार को वांग यी और विशेष प्रतिनिधि एनएसए अजीत डोभाल के बीच सीमा मुद्दों पर चर्चा होगी. उन्होंने कहा,'यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे संबंधों में किसी भी सकारात्मक गति का आधार सरहदी इलाकों में संयुक्त रूप से शांति बनाए रखने की क्षमता है. यह भी जरूरी है कि तनाव कम करने की प्रक्रिया आगे बढ़े.'

चीनी विदेश मंत्री की यात्रा का मकसद

चीनी विदेश मंत्री की यह यात्रा पीएम मोदी की 31 अगस्त से 1 सितम्बर तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन यात्रा से पहले हो रही है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि वांग की यात्रा दोनों नेताओं के बीच बनी सहमति को लागू करने, उच्च स्तरीय आदान-प्रदान बनाए रखने, राजनीतिक विश्वास को गहरा करने, सहयोग का विस्तार करने और द्विपक्षीय संबंधों के स्थिर विकास को सुनिश्चित करने के लिए मतभेदों को उचित रूप से प्रबंधित करने की बीजिंग की मंशा को दर्शाती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

