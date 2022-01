चीन ने मिराम तेरान को लौटाया, किया भारतीय सेना के हवाले; किरण रिजिजू ने बताया

नई दिल्ली: चीन (China) ने करीब 12 दिनों बाद अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) से लापता युवक मिराम तेरान (Miram Taron) को आज भारतीय सेना (Indian Army) को सौंप दिया है.

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) ने ट्वीट कर चीन (China) की सेना पीएलए (PLA) द्वारा तेरान को सौंपे जाने की सूचना दी. रिजिजू ने बताया कि तेरान का चिकित्सा परीक्षण व अन्य जांचें व प्रक्रियाएं पूरी कराई जाने के बाद उसे छोड़ दिया गया.

इस खुशखबरी के बाद बीजेपी सांसद तापिर गाव (Tapir Gao) ने ट्वीट करते हुए अहम जानकारी साझा की है. अरुणाचल पूर्व से भाजपा सांसद तापिर गाओ ने मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमें खुशी है कि हमारा लड़का वापस आ गया है.

Thanks to our Govt of India and our Indian Army @adgpi for their prompt action for the release of Shri Miram Taron of Zido village abducted by #PLA on 18th January 2022. https://t.co/JyN70G7ZWN

इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू (Kiren Rijiju) ने भी इससे जुड़ी जानकारी साझा करते हुए इस खबर की पुष्टि की थी.

Chinese PLA has confirmed that young Indian from Arunachal Pradesh Shri Miram Taron will be repatriated to the Indian side. Will disclose the exact place & time later for smooth proceeding. Accordingly Indian Army has coordinated the necessary arrangements with the Chinese Side. https://t.co/8JCJQoGFUk

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 26, 2022