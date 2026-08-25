/ब्राजील नहीं गए, लेकिन भारत आ रहे... नई दिल्ली की यात्रा पर आएंगे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग; BRICS सम्मेलन में क्या होगा खास?

इस रिपोर्ट के सामने आने के बात पता चलता है कि अगर जिनपिंग भारत के दौरे पर आते हैं, तो पिछले 7 साल में उनकी यह पहली भारत की यात्रा होगी. इससे पहले साल 2019 में वह भारत आए थे. इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिनपिंग का यह दौरा ऐसे समय पर होने जा रहा है, जब साल 2020 में गलवान में चीनी और भारतीय सैनिकों की बीच हिंसक झड़प हुई और दोनों देशों के रिश्तों में तनाव रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि शी जिनपिंग की यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है.