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ब्राजील नहीं गए, लेकिन भारत आ रहे... नई दिल्ली की यात्रा पर आएंगे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग; BRICS सम्मेलन में क्या होगा खास?

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं. 12 एवं 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसमें ब्रिक्स देशों के नेता पहुंचेंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 25, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:46 PM IST
ब्राजील नहीं गए, लेकिन भारत आ रहे... नई दिल्ली की यात्रा पर आएंगे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग; BRICS सम्मेलन में क्या होगा खास?
Image Credit: साल 2019 में भी चीनी राष्ट्रपति ने की थी भारत की यात्रा. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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