/ब्राजील नहीं गए, लेकिन भारत आ रहे... नई दिल्ली की यात्रा पर आएंगे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग; BRICS सम्मेलन में क्या होगा खास?

एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल इस समय चीन की यात्रा हैं, दूसरी ओर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. करीब 7 साल बाद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत की यात्रा कर सकते हैं. माना जा रहा है कि जिनपिंग नई दिल्ली में होने होने जा रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आएंगे. उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आ सकता है.
दरअसल, 12 एव 13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अगले महीने होने वाले इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग आ सकते हैं और उनके साथ करीब 400 लोगों का प्रतिनिधि मंडल भी रह सकता है. सबसे खास बात है कि चीन की ओर से इस यात्रा पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
इस रिपोर्ट के सामने आने के बात पता चलता है कि अगर जिनपिंग भारत के दौरे पर आते हैं, तो पिछले 7 साल में उनकी यह पहली भारत की यात्रा होगी. इससे पहले साल 2019 में वह भारत आए थे. इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिनपिंग का यह दौरा ऐसे समय पर होने जा रहा है, जब साल 2020 में गलवान में चीनी और भारतीय सैनिकों की बीच हिंसक झड़प हुई और दोनों देशों के रिश्तों में तनाव रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि शी जिनपिंग की यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है.
भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. एक भारतीय सूत्र के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी अधिकारी नई दिल्ली में होटल बुकिंग और सुरक्षा व्यवस्था पर काम कर रहे हैं. इसके साथ ही दो अन्य सूत्रों का कहना है कि शी जिनपिंग के साथ करीब 400 अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल आ सकता है. इससे पहले साल 2019 में जिनपिंग की यात्रा के दौरान उनके साथ करीब 200 अधिकारी आए थे.
गौरतलब है कि चीन की ओर से अभी तक शी जिनपिंग की यात्रा को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स सहयोग को चीन हमेशा महत्व देता है. इस साल भारत इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसके लिए चीन समर्थन दे रहा.
हालांकि, चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं की गई, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति जिनपिंग की नई दिल्ली यात्रा की प्लानिंग क्या है? इसके साथ यह भी जानिए कि इससे पहले साल 2025 में ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जिनपिंग शामिल नहीं हुए थे. (इनपुट-रॉयटर्स)