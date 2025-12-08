Advertisement
trendingNow13033625
Hindi Newsदेश

कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक

Jammu And Kashmir News: वह श्रीनगर में एक बिना रजिस्टर्ड गेस्ट हाउस में रुका और खुले बाजार से एक इंडियन सिम कार्ड खरीदा, जो विदेशी पर्यटकों के लिए नियमों का उल्लंघन है. सेना की तरफ से इंटरसेप्ट की गई असामान्य इंटरनेट गतिविधि की बातचीत से सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया था.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Dec 08, 2025, 04:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक

Chinese suspect tourist: सेना की इंटेंलिजेंस विंग ने श्रीनगर के बडगाम से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है. हिरासत में लिया गया व्यक्ति चीन का नागरिक है, जो बिना इजाजत के लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में घुस आया था. सुरक्षा एजेंसी ने 29 वर्षीय चीनी नागरिक हू कोंगताई को बिना इजाजत और वीजा नियमों के उल्लंघन करने पर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. एजेंसी को उसकी जांच में अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएट होने की बात चली है. उसके पासपोर्ट से उसकी अमेरिका, न्यूज़ीलैंड, ब्राजील, फिजी और हांगकांग की यात्रा करने के बारे में जानकारी मिली है. 

वीजा खत्म 
दरअसल, चीनी युवक हू 19 नवंबर 2025 को एक टूरिस्ट वीजा पर नई दिल्ली आया था और उसका वीजा 30 दिसंबर 2025 तक ही वैलिड था. उसके वीजा से उसे सिर्फ तय शहरों (वाराणसी, सारनाथ, गया, कुशीनगर, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली) में कुछ खास बौद्ध धार्मिक स्थलों पर जाने की इजाजतथी, लेकिन वो 20 नवंबर को एयरपोर्ट पर फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस काउंटर पर जरूरी रजिस्ट्रेशन कराए बिना लेह चला गया. लद्दाख और जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में जाने के लिए विदेशियों को खास इजाजत की जरूरत होती है.

सिम खरीदी
वह श्रीनगर में एक बिना रजिस्टर्ड गेस्ट हाउस में रुका और खुले बाजार से एक इंडियन सिम कार्ड खरीदा, जो विदेशी पर्यटकों के लिए नियमों का उल्लंघन है. सेना की तरफ से इंटरसेप्ट की गई असामान्य इंटरनेट गतिविधि की बातचीत से सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया, जिसके बाद उसकी निगरानी शुरू की गई. उसके मोबाइल फोन की जांच में चिंताजनक सर्च हिस्ट्री सामने आई, जिसमें कश्मीर घाटी में सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स की तैनाती से संबंधित और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (जिसे 2019 में खत्म कर दिया गया था) से संबंधित सामग्री को सर्च किया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Vande Mataram 150: 'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का हमला

यहां किया दौरा

उसने कई संवेदनशील जगहों का भी दौरा किया, जिनमें हरवान में एक बौद्ध स्थल, जहां पिछले साल एक आतंकवाद विरोधी अभियान हुआ था और अवंतीपुर के खंडहर जो भारतीय सेना के विक्टर फोर्स मुख्यालय के पास स्थित हैं, इसके अलावा वो श्रीनगर में शंकराचार्य पहाड़िया, हजरतबल दरगाह और मुगल गार्डन भी गया था. हू कोंगताई अभी बडगाम जिले के पुलिस पोस्ट हुमहामा में हैं, जहा उससे इंटेलिजेंस ब्यूरो, CID, मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसी कई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां उसकी यात्रा के सही मकसद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी भी संभावित असर का पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही हैं. अधिकारियों ने बताया है कि चीनी युवक ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें चीन डिपोर्ट किया जा सकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

hindi Jammu and Kashmir news

Trending news

कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
PM Modi
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
Babri Masjid
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
cervical cancer
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
india
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
Siddaramaiah
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
Pawan Kalyan
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
Vande Mataram
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?