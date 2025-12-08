कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक

Jammu And Kashmir News: वह श्रीनगर में एक बिना रजिस्टर्ड गेस्ट हाउस में रुका और खुले बाजार से एक इंडियन सिम कार्ड खरीदा, जो विदेशी पर्यटकों के लिए नियमों का उल्लंघन है. सेना की तरफ से इंटरसेप्ट की गई असामान्य इंटरनेट गतिविधि की बातचीत से सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया था.
Chinese suspect tourist: सेना की इंटेंलिजेंस विंग ने श्रीनगर के बडगाम से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है. हिरासत में लिया गया व्यक्ति चीन का नागरिक है, जो बिना इजाजत के लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में घुस आया था. सुरक्षा एजेंसी ने 29 वर्षीय चीनी नागरिक हू कोंगताई को बिना इजाजत और वीजा नियमों के उल्लंघन करने पर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. एजेंसी को उसकी जांच में अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएट होने की बात चली है. उसके पासपोर्ट से उसकी अमेरिका, न्यूज़ीलैंड, ब्राजील, फिजी और हांगकांग की यात्रा करने के बारे में जानकारी मिली है.
वीजा खत्म
दरअसल, चीनी युवक हू 19 नवंबर 2025 को एक टूरिस्ट वीजा पर नई दिल्ली आया था और उसका वीजा 30 दिसंबर 2025 तक ही वैलिड था. उसके वीजा से उसे सिर्फ तय शहरों (वाराणसी, सारनाथ, गया, कुशीनगर, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली) में कुछ खास बौद्ध धार्मिक स्थलों पर जाने की इजाजतथी, लेकिन वो 20 नवंबर को एयरपोर्ट पर फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस काउंटर पर जरूरी रजिस्ट्रेशन कराए बिना लेह चला गया. लद्दाख और जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में जाने के लिए विदेशियों को खास इजाजत की जरूरत होती है.
सिम खरीदी
वह श्रीनगर में एक बिना रजिस्टर्ड गेस्ट हाउस में रुका और खुले बाजार से एक इंडियन सिम कार्ड खरीदा, जो विदेशी पर्यटकों के लिए नियमों का उल्लंघन है. सेना की तरफ से इंटरसेप्ट की गई असामान्य इंटरनेट गतिविधि की बातचीत से सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया, जिसके बाद उसकी निगरानी शुरू की गई. उसके मोबाइल फोन की जांच में चिंताजनक सर्च हिस्ट्री सामने आई, जिसमें कश्मीर घाटी में सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स की तैनाती से संबंधित और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (जिसे 2019 में खत्म कर दिया गया था) से संबंधित सामग्री को सर्च किया था.
यहां किया दौरा
उसने कई संवेदनशील जगहों का भी दौरा किया, जिनमें हरवान में एक बौद्ध स्थल, जहां पिछले साल एक आतंकवाद विरोधी अभियान हुआ था और अवंतीपुर के खंडहर जो भारतीय सेना के विक्टर फोर्स मुख्यालय के पास स्थित हैं, इसके अलावा वो श्रीनगर में शंकराचार्य पहाड़िया, हजरतबल दरगाह और मुगल गार्डन भी गया था. हू कोंगताई अभी बडगाम जिले के पुलिस पोस्ट हुमहामा में हैं, जहा उससे इंटेलिजेंस ब्यूरो, CID, मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसी कई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां उसकी यात्रा के सही मकसद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी भी संभावित असर का पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही हैं. अधिकारियों ने बताया है कि चीनी युवक ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें चीन डिपोर्ट किया जा सकता है.
