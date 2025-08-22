मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला, बोला-ये हमारे...

Mumbai Goa Highway: मुंबई और गोवा के बीच पड़ने वाले चिपलून का वशिष्ठी पुल इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. हालांकि इसके वायरल होने की वजह कोई अच्छी या इसकी वाहवाही नहीं है, बल्कि इसपर मौजूद बेतहाशा गड्ढे इसके वायरल होने का सबब बने हुए हैं. यहां पर इतने गड्ढे हैं कि लोग तंजिया अंदाज में इसकी तुलना 'चांद' से भी कर रहे हैं. वीडियो खूब वायरल होने के बाद इस पर NHAI का जवाब भी आया है.

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि पुल की शुरुआत होने से पहले ही सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे ही मौजूद हैं. इसके अलावा डिवाइडर के पास बड़े-बड़े वाहन खड़े हैं, जिससे छोटे वाहनों का सुरक्षित रूप से चलना और भी मुश्किल हो रहा है. वीडियो तेजी से वायरल होने के चलते कुछ लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं.

लोगों की प्रतिक्रिया

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा,' भारत में सड़कों की हालत इतनी खराब क्यों है? हम अच्छी सड़कें क्यों नहीं बना सकते जो दशकों तक चलें? इसके बजाय खराब सड़कें बनाई जाती हैं ताकि लोगों को आय का स्रोत मिल सके, जिससे जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है.' एक और यूजर ने तंज कसते हुए कमेंट किया.'ऐसा लगता है जैसे चांद का एक हिस्सा यहां गिर गया है.' एक अन्य व्यक्ति ने मराठी में टिप्पणी की,'ऐसा नहीं है कि सड़क पर गड्ढे हैं, बल्कि सड़क खुद गड्ढों में है.'

NHAI would like to inform that the Mumbai-Goa National Highway in Chiplun near Vasishthi Bridge does not fall under NHAI’s jurisdiction and is maintained by the NH Division of PWD under the state government. — NHAI (@NHAI_Official) August 21, 2025

NHAI का जवाब

वीडियो ज्यादा वायरल होने के बाद इस वीडियो पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इससे अपने पल्ला झाड़ लिया है. उन्होंने जवाब दिया,'एनएचएआई यह सूचित करना चाहता है कि वशिष्ठी ब्रिज के पास चिपलून में मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और इसका रखरखाव राज्य सरकार के अधीन पीडब्ल्यूडी के एनएच डिवीजन द्वारा किया जाता है.'