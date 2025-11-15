1 से 19 तक का सफर...5 साल में कितना बदले चिराग? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है. NDA की शानदार जीत के बीच चर्चा चिराग पासवान की भी जरूरी है, जिन्हें 2020 के चुनाव में सिर्फ एक सीट मिली थी और अब राज्य में उनके 19 विधायक होंगे.
Chirag Paswan: बिहार की सियासत में जाति हमेशा दशकों से सत्ता के समीकरण तय करती रही है लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पहली बार यह सवाल उठाया है कि क्या राज्य को एक ऐसा नेता मिल रहा है जिसकी अपील जाति-रेखाओं से परे है. यह नेता चिराग पासवान हैं. एक ऐसा चेहरा जिसकी राजनीति 2020 की सबसे कठिन असफलता से गुजरकर 2025 में सबसे जोरदार कमबैक का रूप ले चुकी है.
2020 में उनकी पार्टी LJP (Ram Vilas) ने बिहार में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. पार्टी ने सिर्फ एक सीट जीती थी, जबकि वोट शेयर लगभग 5.7 प्रतिशत रहा. 2020 के नतीजे न सिर्फ चिराग पासवान के लिए बल्कि पूरी पार्टी के भविष्य के लिए एक चेतावनी थे. इन नतीजों ने चिराग पासवान को उनकी रणनीति, गठबंधन राजनीति और उनके राजनीतिक कथन तीनों पर फिर से गौर करने के लिए मजबूर किया.
2020 का वह साल चिराग के जीवन की सबसे मुश्किल राजनीतिक परीक्षा था. एलजेपी टूट चुकी थी, चाचा पशुपति पारस के साथ परिवारिक और राजनीतिक रिश्तों में दरार आ गई थी और राजनीतिक विश्लेषक उन्हें 'ओवरकॉन्फिडेंट' और 'स्ट्रेटेजिकली नाइव' तक कहने लगे थे लेकिन 2020 की इसी चोट ने चिराग को उनकी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सीख दी कि बिहार की राजनीति में सिर्फ भावनात्मक लाइनें खींचना अब पर्याप्त नहीं है. उन्हें एक नए प्रकार के नेता के रूप में खुद को फिर से पेश करना होगा. जो जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास, आधुनिक बिहार, रोजगार, माइग्रेशन और युवाओं के मुद्दों को केंद्र में रखे.
कुछ इन्हीं बदलावों के साथ चिराग पासवान 2025 के चुनावी रण में उतरे. इस बार चिराग को NDA के साथ रहते हुए सिर्फ 29 सीटों पर लड़ने का मौका मिला. यानी 2020 की तुलना में लगभग पांच गुना कम सीटें लेकिन कम सीटों के बावजूद उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा. 29 सीटों में से उन्हें 19 पर जीत हासिल हुई. 2020 की एकमात्र जीत से 2025 की 19 जीतों तक पहुंचना सिर्फ रणनीतिक सुधार की कहानी नहीं है, बल्कि नेतृत्व की नई पहचान का इशारा भी है.
चिराग की इस राजनीतिक पुनर्जन्म की कहानी का सबसे अहम हिस्सा यह है कि उनकी अपील अब सिर्फ पासवान वोटबैंक तक सीमित नहीं रही. शहरी मतदाता, पहली बार वोट करने वाले युवा, राज्य के बाहर काम करने वाले प्रवासी परिवारों के वोट और OBC-EBC वर्ग का एक हिस्सा. इन सभी समूहों में 2025 में चिराग के लिए एक साफ रुझान दिखा. यह बदलाव उनकी छवि में आए रूपांतरण का नतीजा है.
2020 के भावुक, विवादास्पद, एंटी-नीतीश नैरेटिव से आगे बढ़कर उन्होंने खुद को एक 'विजनरी यंग लीडर' के तौर पर पेश किया. जो बिहार के लिए नई ऊर्जा और नए अवसरों की बात करता है. उनकी सोशल मीडिया रणनीति, तेज कम्युनिकेशन स्टाइल, अपने पिता राम विलास पासवान की विरासत को मॉडर्न पॉलिटिकल टोन में पेश करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तालमेल, ये सभी चीजें उनकी नई राजनीति को आकार देते हैं. चिराग ने यह भी समझा कि गठबंधन की राजनीति बिहार में स्थिरता और विश्वसनीयता की कुंजी है; यही वजह है कि 2025 में NDA के अंदर उनकी भूमिका और प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा दिखा.
सवाल यह है कि क्या चिराग वास्तव में ‘पोस्ट-कास्ट’ नेता बन गए हैं? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि उनकी राजनीति पूरी तरह जाति-मुक्त हो गई है, क्योंकि बिहार में जाति पूरी तरह गायब नहीं होती लेकिन यह भी साफ है कि 2025 में चिराग की प्राथमिक पहचान जातिगत नेतृत्व की नहीं, बल्कि विकास, युवाओं की आकांक्षाओं और बिहार के भविष्य की राजनीति की बन गई है.
2020 की हार अगर चिराग को तोड़ सकती थी तो 2025 ने उन्हें दोबारा खड़ा किया. इस बार एक ऐसे नेता के तौर पर, जिसकी भूमिका न सिर्फ NDA में, बल्कि बिहार की नई पीढ़ी की राजनीतिक कहानी में भी निर्णायक होती जा रही है. यह कहना गलत नहीं होगा कि 2020 की असफलता ने ही 2025 वाला नया चिराग बनाया. एक ऐसा चिराग जो जाति से आगे, बिहार के भविष्य की राजनीति की ओर बढ़ रहा है.
