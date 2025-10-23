Advertisement
Hindi Newsदेश

Bihar Chunav: शेर का बेटा कौन? रामविलास तो NDA में ना होते... चिराग पासवान के कलावे पर किसने उठाए सवाल

बिहार में अब चिराग पासवान ने अलग एमवाई समीकरण की बात की है. शेर का बेटा कहा तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को अच्छा नहीं लगा. उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान कभी कर्मकांड नहीं माने लेकिन ये तो हाथ में कितने ज्यादे धागे बांधते हैं. उनका इशारा कलावे की तरफ था. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:40 AM IST
बिहार विधानसभा चुनाव में अब इस पर बात हो रही है कि शेर का बेटा कौन है? खगड़िया की एक रैली में चिराग पासवान ने MY समीकरण की बात करते हुए कहा कि उनके एम में महिला शक्ति है और वाई में युवा शक्ति. आमतौर पर राजनीति में M-Y को मुस्लिम और यादव वोटरों से जोड़ा जाता है. इसी दौरान चिराग ने दहाड़ते हुए कहा कि शेर का बेटा हूं, रामविलास पासवान का बेटा हूं. उनकी बात पर कांग्रेस नेता उदित राज ने जवाब दिया. बोले कि शेर की बात छोड़िए, रामविलास जी होते तो शायद आज एनडीए में ही ना होते. 

उदित राज ने कहा कि शेर के बेटे हैं कि नहीं, लेकिन रामविलास पासवान जी के बेटे जरूर हैं. शेर के बेटे होते तो जो आज आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, नौकरियां समाप्त हो रही हैं रामविलास पासवान जी होते तो शायद एनडीए के साथ में ना होते.  

चिराग के कलावे पर सवाल

कांग्रेस नेता ने कहा कि रामविलास जी हमेशा आरक्षण की बात करते थे और मनुवादी विचारधारा से दूर थे. उदित राज ने आगे चिराग के हाथ में बंधे कलावे पर सवाल उठा दिया. उन्होंने कहा, 'कभी आपने देखा कि उन्होंने (चिराग) हाथ में कितने धागे बांधे हैं. कितने कर्मकांड किए हैं.' उदित राज ने कहा कि मैं रामविलास जी को निजी तौर पर जानता था, वह कभी कर्मकांड में नहीं फंसे. 

चिराग से ज्यादा मोदी जी मानते थे मुझे: उदित राज

उदित राज ने कहा कि वह (रामविलास) अंबेडकरवादी और बौद्ध विचारधारा के थे. उस तरह से देखें तो बाप की जरा सी भी परछाईं इनमें नहीं है और न ही कोई विचार है. हां, बाप की विरासत जरूर ले लिए हैं. उनके पुत्र जरूर है, शेर तो बस कहने की बात है. शेर वो होता है जो कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए दहाड़े. इतना नुकसान हो रहा है, पूरा गर्दन काटकर रख दिया गया है दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक... शिक्षा और नौकरी दो आयाम ऐसे थे जिसकी वजह से दलित समाज ऊपर आया था. शिक्षा निजी क्षेत्र में जा चुकी है. नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा हो गई है. राजनीतिक रूप से कहा जाए कि अगर शेर होते... एमपी ना भी होते... इनसे ज्यादा मोदी जी मुझे मानते थे लेकिन जब भी आरक्षण की बात आई, न्यायपालिका में आरक्षण की बात आई, संसद में खड़े होकर सत्ताधारी पार्टी का होने के बावजूद खिलाफ में बोलता रहा. इसे कहते हैं शेर. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025

