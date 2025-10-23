Bihar Chunav: शेर का बेटा कौन? रामविलास तो NDA में ना होते... चिराग पासवान के कलावे पर किसने उठाए सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव में अब इस पर बात हो रही है कि शेर का बेटा कौन है? खगड़िया की एक रैली में चिराग पासवान ने MY समीकरण की बात करते हुए कहा कि उनके एम में महिला शक्ति है और वाई में युवा शक्ति. आमतौर पर राजनीति में M-Y को मुस्लिम और यादव वोटरों से जोड़ा जाता है. इसी दौरान चिराग ने दहाड़ते हुए कहा कि शेर का बेटा हूं, रामविलास पासवान का बेटा हूं. उनकी बात पर कांग्रेस नेता उदित राज ने जवाब दिया. बोले कि शेर की बात छोड़िए, रामविलास जी होते तो शायद आज एनडीए में ही ना होते.

उदित राज ने कहा कि शेर के बेटे हैं कि नहीं, लेकिन रामविलास पासवान जी के बेटे जरूर हैं. शेर के बेटे होते तो जो आज आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, नौकरियां समाप्त हो रही हैं रामविलास पासवान जी होते तो शायद एनडीए के साथ में ना होते.

#WATCH | Delhi | Congress leader Udit Raj says, "...If Ram Vilas Paswan were alive, he would not have been with the NDA. He used to always talk about the reservation...He (Union Minister Chirag Paswan) does not have the qualities of his father...If he claims to be a lion, he… https://t.co/Hg9kDsKX6i pic.twitter.com/aVaKTEEyEy Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) October 22, 2025

चिराग के कलावे पर सवाल

कांग्रेस नेता ने कहा कि रामविलास जी हमेशा आरक्षण की बात करते थे और मनुवादी विचारधारा से दूर थे. उदित राज ने आगे चिराग के हाथ में बंधे कलावे पर सवाल उठा दिया. उन्होंने कहा, 'कभी आपने देखा कि उन्होंने (चिराग) हाथ में कितने धागे बांधे हैं. कितने कर्मकांड किए हैं.' उदित राज ने कहा कि मैं रामविलास जी को निजी तौर पर जानता था, वह कभी कर्मकांड में नहीं फंसे.

पढ़ें: पीएम और राहुल कब आ रहे बिहार, LIVE अपडेट

चिराग से ज्यादा मोदी जी मानते थे मुझे: उदित राज

उदित राज ने कहा कि वह (रामविलास) अंबेडकरवादी और बौद्ध विचारधारा के थे. उस तरह से देखें तो बाप की जरा सी भी परछाईं इनमें नहीं है और न ही कोई विचार है. हां, बाप की विरासत जरूर ले लिए हैं. उनके पुत्र जरूर है, शेर तो बस कहने की बात है. शेर वो होता है जो कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए दहाड़े. इतना नुकसान हो रहा है, पूरा गर्दन काटकर रख दिया गया है दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक... शिक्षा और नौकरी दो आयाम ऐसे थे जिसकी वजह से दलित समाज ऊपर आया था. शिक्षा निजी क्षेत्र में जा चुकी है. नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा हो गई है. राजनीतिक रूप से कहा जाए कि अगर शेर होते... एमपी ना भी होते... इनसे ज्यादा मोदी जी मुझे मानते थे लेकिन जब भी आरक्षण की बात आई, न्यायपालिका में आरक्षण की बात आई, संसद में खड़े होकर सत्ताधारी पार्टी का होने के बावजूद खिलाफ में बोलता रहा. इसे कहते हैं शेर.

पढ़ें: बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? भाजपा की धड़कनें बढ़ेंगी