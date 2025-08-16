'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो; कांग्रेस ने कही ये बात
Advertisement
trendingNow12883686
Hindi Newsदेश

'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो; कांग्रेस ने कही ये बात

Rahul Gandhi X Post Viral: 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो; कांग्रेस ने कही ये बात

Congress Vote Stealing Campaign: राजनीति में कभी-कभी फिल्मों की दुनिया भी आ जाती है. कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जो फिल्म Laapataa Ladies से प्रेरित है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे लोगों के वोट चोरी हो रहे हैं और इसे रोकने के लिए जनता जागरूक हो रही है. राहुल गांधी ने इसे शेयर करते हुए लिखा, “चोरी चोरी, चुपके चुपके… अब और नहीं, जनता जग गई है.”

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की शिकायत करता है. पुलिस वाले पूछते हैं, “क्या चोरी हुआ है?” आदमी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जवाब देता है, “वोट.” पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं, “ये कैसे हो सकता है?” वीडियो के अंत में संदेश आता है, “आपके वोट की चोरी, आपके अधिकार की चोरी है.” इस वीडियो का प्रेरणा स्रोत फिल्म का वह दृश्य है जिसमें पति अपनी पत्नी के अचानक गायब होने की रिपोर्ट करता है.

 

कांग्रेस की नई मुहिम

यह वीडियो कांग्रेस द्वारा लॉन्च की गई 'वोट चोरी से आजादी' मुहिम का हिस्सा है. पार्टी ने जनता से अपील की है कि वे इस आंदोलन में शामिल हों और सोशल मीडिया पर अपने DP बदलकर इस अभियान का समर्थन करें. पार्टी ने कहा, “स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, वोट चोरी से आज़ादी की मुहिम में शामिल हों, और अपने WhatsApp DP बदलें.”

 

भविष्य की योजना और चेतावनी

बीते 14 अगस्त को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने 'Voter Adhikar Yatra' की घोषणा भी की थी, जो वोटर लिस्ट की सफाई और वोट चोरी के खिलाफ एक जन आंदोलन है. उन्होंने कहा, “यह सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की निर्णायक लड़ाई है. युवाओं, मजदूरों और किसानों और हर नागरिक को इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए.” इसके साथ ही उन्होंने देशभर में साफ और भरोसेमंद वोटर लिस्ट बनाने का वादा किया.

पुराने आरोप और EC की प्रतिक्रिया

इससे पहले 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया था कि चुनाव “चौरेग्राफ किए हुए” हैं. कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के रिसर्च के अनुसार, वहां 1,00,250 वोट चोरी हुए. चुनाव आयोग ने कई बार उनसे इस दावे के समर्थन में हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र देने को कहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Congress Vote Stealing CampaignRahul Gandhi x post

Trending news

'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
Congress Vote Stealing Campaign
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
VP-BJP अध्यक्ष को लेकर जारी चुनावी चर्चा के बीच RSS की अचानक होने जा रही बैठक
RSS Meeting
VP-BJP अध्यक्ष को लेकर जारी चुनावी चर्चा के बीच RSS की अचानक होने जा रही बैठक
कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नही
Politics
कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नही
वो क्रांतिकारी जिसने पूरे ब्रिटिश राज को हिला दिया, सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर...
madan lal dhingra
वो क्रांतिकारी जिसने पूरे ब्रिटिश राज को हिला दिया, सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर...
औकात में रहें मुनीर... उनसे कोई डरने वाला नहीं, RSS लीडर ने PAK का चिट्ठा खोल दिया
Asim Munir
औकात में रहें मुनीर... उनसे कोई डरने वाला नहीं, RSS लीडर ने PAK का चिट्ठा खोल दिया
RSS और BJP में तनाव है! राम माधव ने एकदम साफ शब्‍दों में बयां कर दी सच्‍चाई?
rss bjp relation
RSS और BJP में तनाव है! राम माधव ने एकदम साफ शब्‍दों में बयां कर दी सच्‍चाई?
अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन
Attari Wagah border
अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन
KBC में अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, सभी हंस पड़े
s jaishankar news
KBC में अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, सभी हंस पड़े
तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला
Enforcement Directorate
तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला
VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
vice president election
VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
;