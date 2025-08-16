Rahul Gandhi X Post Viral:
Trending Photos
Congress Vote Stealing Campaign: राजनीति में कभी-कभी फिल्मों की दुनिया भी आ जाती है. कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जो फिल्म Laapataa Ladies से प्रेरित है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे लोगों के वोट चोरी हो रहे हैं और इसे रोकने के लिए जनता जागरूक हो रही है. राहुल गांधी ने इसे शेयर करते हुए लिखा, “चोरी चोरी, चुपके चुपके… अब और नहीं, जनता जग गई है.”
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की शिकायत करता है. पुलिस वाले पूछते हैं, “क्या चोरी हुआ है?” आदमी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जवाब देता है, “वोट.” पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं, “ये कैसे हो सकता है?” वीडियो के अंत में संदेश आता है, “आपके वोट की चोरी, आपके अधिकार की चोरी है.” इस वीडियो का प्रेरणा स्रोत फिल्म का वह दृश्य है जिसमें पति अपनी पत्नी के अचानक गायब होने की रिपोर्ट करता है.
चोरी चोरी, चुपके चुपके…
अब और नहीं, जनता जाग गई है।#StopVoteChori pic.twitter.com/7mrheHSMh3
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 16, 2025
कांग्रेस की नई मुहिम
यह वीडियो कांग्रेस द्वारा लॉन्च की गई 'वोट चोरी से आजादी' मुहिम का हिस्सा है. पार्टी ने जनता से अपील की है कि वे इस आंदोलन में शामिल हों और सोशल मीडिया पर अपने DP बदलकर इस अभियान का समर्थन करें. पार्टी ने कहा, “स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, वोट चोरी से आज़ादी की मुहिम में शामिल हों, और अपने WhatsApp DP बदलें.”
#WATCH | Delhi: Congress leader Pawan Khera says, "Yesterday we celebrated our 79th Independence Day, and tomorrow, on 17th August, we will start our Vote Adhikar Yatra in Bihar. It is possible to breathe freely in independent India because it is possible to vote. If we cannot… pic.twitter.com/flGLQ3UPXn
— ANI (@ANI) August 16, 2025
भविष्य की योजना और चेतावनी
बीते 14 अगस्त को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने 'Voter Adhikar Yatra' की घोषणा भी की थी, जो वोटर लिस्ट की सफाई और वोट चोरी के खिलाफ एक जन आंदोलन है. उन्होंने कहा, “यह सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की निर्णायक लड़ाई है. युवाओं, मजदूरों और किसानों और हर नागरिक को इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए.” इसके साथ ही उन्होंने देशभर में साफ और भरोसेमंद वोटर लिस्ट बनाने का वादा किया.
पुराने आरोप और EC की प्रतिक्रिया
इससे पहले 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया था कि चुनाव “चौरेग्राफ किए हुए” हैं. कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के रिसर्च के अनुसार, वहां 1,00,250 वोट चोरी हुए. चुनाव आयोग ने कई बार उनसे इस दावे के समर्थन में हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र देने को कहा है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.