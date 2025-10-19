छोटी दिवाली-बड़ी दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बिजली की कड़क के साथ झूमकर बरसेंगे बदरा; मौसम विभाग की चेतावनी जारी

Weather update: छोटी दिवाली पर भी मौसम विभाग (IMD) ने देश के एक बड़े हिस्से में मौसम बिगड़ने की वजह से सावाधानी बरतने की चेतावनी जारी की है. कैसा रहेगा देशभर में आज के मौसम (Aaj Ka Mausam) का हाल आइए जानते हैं.
Weather update today: मौसम विभाग (IMD) ने दीपावली के त्योहार के दिन यानी सोमवार से शुरु हो रहे हफ्ते में देश के कई राज्यों में तूफानी यानी भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञानियों के मुताबिक खासकर 20 और 21 अक्टूबर को समुद्री तूफान बनने से मौसमी गतिविधियां तेज हो सकती हैं. इसके साथ ही कई राज्यों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियल कम होने से सर्दी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है. कई जिलों में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे.
रविवार की बात यानी आज के मौसम पर नजर डालें तो दक्षिण भारत के राज्यों में19 से 20 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, केरल के तटीय इलाकों और कर्नाटक तट के अलावा आस-पास के क्षेत्रों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है. अगले चार दिनों के लिए दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
छोटी और बड़ी दिवाली पर मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण, गोवा और मुंबई में भी हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है. आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप में घने बादल के छाए रहने और आंधी-तूफान के साथ मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसी दौरान कुछ जगहों पर बिजली गिरने का खतरा भी जताया गया है.
20 या 21 अक्टूबर को अरब सागर में समुद्री तूफान बनने के आसार हैं. ये चक्रवाती तूफान तमिलनाडु के उत्तरी तट एवं आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से जब टकराएगा तब मौसम अचानक से अपना असर दिखा सकता है.
उत्तर भारत के मौसम का हाल
हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी से पारा नीचे गिरेगा, जिससे दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ने के आसार हैं. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक दिवाली यानी 20 अक्टूबर के बाद से यूपी की रातें और सर्द होंगी. यूपी में सन डे को मौसम साफ रहेगा, 21 अक्टूबर से कुछ बदलाव आएगा. दिल्ली में सुबह के समय हल्का सा कोहरा और धुंध बढ़ने के आसार हैं.
