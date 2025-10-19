Advertisement
trendingNow12967610
Hindi Newsदेश

छोटी दिवाली-बड़ी दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बिजली की कड़क के साथ झूमकर बरसेंगे बदरा; मौसम विभाग की चेतावनी जारी

Weather update: छोटी दिवाली पर भी मौसम विभाग (IMD) ने देश के एक बड़े हिस्से में मौसम बिगड़ने की वजह से सावाधानी बरतने की चेतावनी जारी की है. कैसा रहेगा देशभर में आज के मौसम (Aaj Ka Mausam) का हाल आइए जानते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 19, 2025, 07:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छोटी दिवाली-बड़ी दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बिजली की कड़क के साथ झूमकर बरसेंगे बदरा; मौसम विभाग की चेतावनी जारी

Weather update today: मौसम विभाग (IMD) ने दीपावली के त्योहार के दिन यानी सोमवार से शुरु हो रहे हफ्ते में देश के कई राज्यों में तूफानी यानी भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञानियों के मुताबिक खासकर 20 और 21 अक्टूबर को समुद्री तूफान बनने से मौसमी गतिविधियां तेज हो सकती हैं. इसके साथ ही कई राज्यों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियल कम होने से सर्दी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है. कई जिलों में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे.

आज का मौसम 

रविवार की बात यानी आज के मौसम पर नजर डालें तो दक्षिण भारत के राज्यों में19 से 20 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, केरल के तटीय इलाकों और कर्नाटक तट के अलावा आस-पास के क्षेत्रों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है. अगले चार दिनों के लिए दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

छोटी और बड़ी दिवाली पर मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण, गोवा और मुंबई में भी हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है. आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप में घने बादल के छाए रहने और आंधी-तूफान के साथ मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसी दौरान कुछ जगहों पर बिजली गिरने का खतरा भी जताया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- दीवाली की छुट्टी में घूमने जा रहे हैं तो इन जगहों पर संभलकर जाइएगा, ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी

20 या 21 अक्टूबर को अरब सागर में समुद्री तूफान बनने के आसार हैं. ये चक्रवाती तूफान तमिलनाडु के उत्तरी तट एवं आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से जब टकराएगा तब मौसम अचानक से अपना असर दिखा सकता है.

उत्तर भारत के मौसम का हाल

हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी से पारा नीचे गिरेगा, जिससे दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ने के आसार हैं. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक दिवाली यानी 20 अक्टूबर के बाद से यूपी की रातें और सर्द होंगी. यूपी में सन डे को मौसम साफ रहेगा, 21 अक्टूबर से कुछ बदलाव आएगा. दिल्ली में सुबह के समय हल्का सा कोहरा और धुंध बढ़ने के आसार हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Weather

Trending news

कोई गरीब पैसे के कारण जेल में नहीं रहेगा... दिवाली पर SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News
कोई गरीब पैसे के कारण जेल में नहीं रहेगा... दिवाली पर SC का ऐतिहासिक फैसला
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
Weather
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
DNA
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
Karnataka News in Hindi
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
Karur Stampede
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?