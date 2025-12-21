हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला

MK Stalin: क्रिसमस समारोह में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बयान के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक विवाद बढ़ गया है. भाजपा विधायक वानति श्रीनिवासन ने स्टालिन पर हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है और प्रमुख हिंदू त्योहारों से उनकी दूरी पर सवाल उठाए है.
Trending Photos
MK Stalin: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा क्रिसमस समारोह में दिए गए बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है. कोयंबटूर दक्षिण की विधायक और तमिलनाडु की वरिष्ठ भाजपा नेता वानति श्रीनिवासन ने सीएम स्टालिन पर हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है और उनकी हिंदू त्योहारों में अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए हैं. वानति श्रीनिवासन का कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री धार्मिक भेदभाव की भावना रखते हैं और उनके बयान ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है. उन्होंने दीपावली, विनायक चतुर्थी और थाईपुसम जैसे बड़े हिंदू त्योहारों में उनकी गैरमौजूदगी पर भी सवाल उठाए और कहा कि वह हिंदू त्योहारों पर शुभकामनाएं भी नहीं देते हैं. डीएमके का शासन सिस्टमैटिक भेदभाव को दिखाता है. विधायक ने विधानसभा स्पीकर की भी आलोचना की, क्योंकि उन्होंने सदन में ऐसे गंभीर मुद्दों को चर्चा की अनुमति नहीं दी थी.
भाजपा नेता ने सीएम स्टालिन को दी चुनौती
थाईपुसम का जिक्र करते हुए वानति श्रीनिवासन ने मुख्यमंत्री को भगवान मुरुगन के उत्सव में हिस्सा लेने की चुनौती दी है. बता दें कि भगवान मुरुगन भगवान कार्तिकेय का रूप हैं, जिनकी दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पूजा होती है. वानति ने सरकार के मंदिरों के प्रशासन पर भी हमला किया और कहा कि मरम्मत का काम राज्य सरकार नहीं बल्कि भक्तों के दान और चढ़ावे से होता है. उन्होंने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग पर रिश्वत मांगने और हिंदू भक्तों को बिना मंज़ूरी के 'कुंभाभिषेकम' जैसे पारंपरिक अनुष्ठान करने से रोकने का आरोप लगाया.
वानति श्रीनिवासन ने कहा कि ये हर धर्म के साथ समान व्यवहार के संकेत नहीं हैं और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए खुद डीएमके जिम्मेदार है. वानति ने कहा कि क्रिसमस की सभा में ईशा मसीह और शांति का संदेश फैलाने के बजाय, मुख्यमंत्री ने धार्मिक कलह को बढ़ाने का काम किया है. इस तरह से बांटने वाली बातें करके उन्होंने एक बार फिर खुद को हिंदुओं का दुश्मन साबित किया है और उनके द्वारा दिए गए बयान बेहद निंदनीय हैं.
ये भी पढ़ें: बांग्लादेश संकट के बीच भारत सतर्क, पूर्व सेना प्रमुख बोले- आपस में जुड़ा है भारत और पड़ोसी देशों का भविष्य
बता दें कि 20 दिसंबर को पलायमकोट्टई में हुए क्रिसमस समारोह में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा था कि उनकी पार्टी और सरकार दोनों ही बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों की जरूरतों को पूरा करती है और ऐसे विकास कार्य करती है जो कुछ ऐसे समूहों को परेशान करते हैं जो तमिलनाडु की शांति भंग करना चाहते हैं. उन्होंने जनता को उन लोगों से सावधान रहने की भी चेतावनी दी जो राजनीतिक मकसद से धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.