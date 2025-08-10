4 प्लेटफॉर्म, 819 से ज्यादा ट्रेनें...वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?

Western Railway: भारतीय रेलवे का इतिहास 160 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है. भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी. यही से भारत के बड़े रेलवे नेटवर्क की शुरुआत हुई. भारतीय रेलवे रोज़ लाखों मुसाफिरों और भारी रेल ट्रफिक को संभालता है. देश में 7,308 से ज्यादा स्टेशन हैं, जहां से रोज़ करीब 13,000 ट्रेनें चलती हैं और 2 करोड़ से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पश्चिम रेलवे का आखिरी रेलवे स्टेशन कौन सा है? चलिए जानते हैं भारतीय रेलवे का ये रोचक तथ्य.

वेस्टर्न रेलवे का आखिरी स्टेशन कौन सा है?

वेस्टर्न रेलवे का आखिरी स्टेशन चर्चगेट रेलवे स्टेशन है. यहां से आगे ट्रेन नहीं जाती. यहां पर वेस्टर्न रेलवे की पटरियां यहीं खत्म हो जाती हैं और आगे समुद्र शुरू हो जाता है. चर्चगेट स्टेशन का नाम 'चर्च गेट' से पड़ा है, जो ब्रिटिश काल में बने फोर्ट सेंट जॉर्ज के एक बड़े दरवाजे का नाम था. यह गेट 1860 के दशक में मुंबई के विस्तार के लिए तोड़ दिया गया और 1870 में इसके पास ही चर्चगेट स्टेशन बनाया गया.

इस स्टेशन से रेलवे सर्विस कब शुरू हुई?

यहां से रेलवे सर्विस 1855 में शुरू हुई. 1870 में चर्चगेट को एक स्टेशन के रूप में दर्ज किया गया. पहले कोलाबा स्टेशन आखिरी स्टेशन था, लेकिन 1931 में वहां की लाइन हटा दी गई और चर्चगेट आखिरी स्टेशन बन गया.

चर्चगेट स्टेशन की खासियतें

यहां से कोई लंबी दूरी की ट्रेन नहीं चलती, सिर्फ लोकल ट्रेनें ही आती-जाती हैं. हालांकि, 2010 तक इनका विस्तार 15 डिब्बों वाली ट्रेन के लिए कर दिया गया था. रोज़ाना यहां से 819 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं. इस स्टेशन पर कुल 4 प्लेटफ़ॉर्म हैं. यहां चार इलेक्ट्रिक ट्रैक हैं. पहली ट्रेन सुबह 4:15 बजे विरार के लिए चलती है और आखिरी ट्रेन रात 1:00 बजे बोरीवली के लिए जाती है. इसके अलावा स्टेशन पर बैठने की जगह, साफ-सुथरे टॉयलेट, खाने-पीने के स्टॉल और 2019 में खुला बड़ा फूड कोर्ट भी मौजूद है.

चर्चगेट स्टेशन के पास के मशहूर जगह

चर्चगेट स्टेशन से नरीमन प्वाइंट, फोर्ट और मंत्रालय पास में हैं. मरीन ड्राइव सिर्फ 400 मीटर दूर है. गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा मार्केट, फ्लोरा फाउंटेन और फैशन स्ट्रीट 2-3 किलोमीटर के दायरे में हैं.