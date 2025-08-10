4 प्लेटफॉर्म, 819 से ज्यादा ट्रेनें...वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
Advertisement
trendingNow12875301
Hindi Newsबिजनेस

4 प्लेटफॉर्म, 819 से ज्यादा ट्रेनें...वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?

Western Railway:  भारतीय रेलवे आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है. वहीं, वेस्टर्न रेलवे का आखिरी स्टेशन चर्चगेट रेलवे स्टेशन है. यहां से आगे ट्रेन नहीं जाती. यहां पर वेस्टर्न रेलवे की पटरियां यहीं खत्म हो जाती हैं और आगे समुद्र शुरू हो जाता है. 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

4 प्लेटफॉर्म, 819 से ज्यादा ट्रेनें...वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?

Western Railway: भारतीय रेलवे का इतिहास 160 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है. भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी. यही से भारत के बड़े रेलवे नेटवर्क की शुरुआत हुई. भारतीय रेलवे रोज़ लाखों मुसाफिरों और भारी रेल ट्रफिक को संभालता है. देश में 7,308 से ज्यादा स्टेशन हैं, जहां से रोज़ करीब 13,000 ट्रेनें चलती हैं और 2 करोड़ से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पश्चिम रेलवे का आखिरी रेलवे स्टेशन कौन सा है? चलिए जानते हैं भारतीय रेलवे का ये रोचक तथ्य.

वेस्टर्न रेलवे का आखिरी स्टेशन कौन सा है?
वेस्टर्न रेलवे का आखिरी स्टेशन चर्चगेट रेलवे स्टेशन है. यहां से आगे ट्रेन नहीं जाती. यहां पर वेस्टर्न रेलवे की पटरियां यहीं खत्म हो जाती हैं और आगे समुद्र शुरू हो जाता है. चर्चगेट स्टेशन का नाम 'चर्च गेट' से पड़ा है, जो ब्रिटिश काल में बने फोर्ट सेंट जॉर्ज के एक बड़े दरवाजे का नाम था. यह गेट 1860 के दशक में मुंबई के विस्तार के लिए तोड़ दिया गया और 1870 में इसके पास ही चर्चगेट स्टेशन बनाया गया.

इस स्टेशन से रेलवे सर्विस कब शुरू हुई?

यहां से रेलवे सर्विस 1855 में शुरू हुई. 1870 में चर्चगेट को एक स्टेशन के रूप में दर्ज किया गया. पहले कोलाबा स्टेशन आखिरी स्टेशन था, लेकिन 1931 में वहां की लाइन हटा दी गई और चर्चगेट आखिरी स्टेशन बन गया.

चर्चगेट स्टेशन की खासियतें

यहां से कोई लंबी दूरी की ट्रेन नहीं चलती, सिर्फ लोकल ट्रेनें ही आती-जाती हैं. हालांकि, 2010 तक इनका विस्तार 15 डिब्बों वाली ट्रेन के लिए कर दिया गया था. रोज़ाना यहां से 819 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं. इस स्टेशन पर कुल 4 प्लेटफ़ॉर्म हैं.  यहां चार इलेक्ट्रिक ट्रैक हैं. पहली ट्रेन सुबह 4:15 बजे विरार के लिए चलती है और आखिरी ट्रेन रात 1:00 बजे बोरीवली के लिए जाती है. इसके अलावा स्टेशन पर बैठने की जगह, साफ-सुथरे टॉयलेट, खाने-पीने के स्टॉल और 2019 में खुला बड़ा फूड कोर्ट भी मौजूद है.

चर्चगेट स्टेशन के पास के मशहूर जगह

चर्चगेट स्टेशन से नरीमन प्वाइंट, फोर्ट और मंत्रालय पास में हैं. मरीन ड्राइव सिर्फ 400 मीटर दूर है. गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा मार्केट, फ्लोरा फाउंटेन और फैशन स्ट्रीट 2-3 किलोमीटर के दायरे में हैं.

About the Author
author img
मोहम्मद अमजद शोएब

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Churchgate Railway Station

Trending news

भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
Indian Army
भारत की वो 'खूंखार' रेजिमेंट, जिससे खौफ में रहते PAK-चीन! युद्ध में मचा देती तांडव
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
Churchgate Railway Station
वेस्टर्न रेलवे का वो आखिरी स्टेशन, जहां से आगे नहीं जा सकती ट्रेनें; क्यों?
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो 'दादागिरी' कर रहे हैं, वो...' ट्रंप के टैरिफ पर बरसे नितिन गडकरी
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
Kerala News
'ढूंढ़ने पर भी नहीं मिल रहे BJP सांसद...', लोगों ने दर्ज करा दी गुमशुदगी की रिपोर्ट
स्वास्थ्य और शिक्षा आज सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने साफ कह दिया
Mohan Bhagwat statement
स्वास्थ्य और शिक्षा आज सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर... मोहन भागवत ने साफ कह दिया
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
Kalyan Banerjee
'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है', अपनी पार्टी की नेता पर क्यों भड़के बनर्जी
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
Viral Video
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
Sikkim
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
Eknath Shinde
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
Indian Navy
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
;