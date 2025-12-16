Advertisement
CIK ने कश्मीर में सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, 'E' सबूतों के साथ धरे गए 12 लोग

Jammu Kashmir news: साजिश के पूरे पैमाने का पता लगाने, अन्य साज़िशकर्ताओं और सहयोगियों की पहचान करने और सीमा के उस पार बैठे आतंकवादी-अलगाववादी हैंडलर्स के साथ उनके कम्युनिकेशन चेन का पर्दाफाश करने के लिए जांच जारी है. CIK ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तत्वों को बुरा अंजाम भुगतने की वार्निंग दी है.

Syed Khalid Hussain|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:58 PM IST
CIK busted terrorist network in Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर में CIK की टीम ने कश्मीर में सोशल एक्टिविज्म की आड़ में छिपे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 12 लोगों को हिरासत में लिया है. दबोचे गए लोगों के पास से 10 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप और 14 सिम कार्ड बरामद हुए हैं. सोशल एक्टिविज्म की आड़ में काम कर रहे देश विरोधी तत्वों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने आज कश्मीर के कई जिलों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया, जिससे सामाजिक बदलाव की आवाज़ के रूप में छिपे एक गुप्त आतंकी-समर्थक इकोसिस्टम का पर्दाफाश हुआ.

कोर्ट की इजाजत के बाद एक्शन

ये सर्च अभियान FIR नंबर 03/2023 के सिलसिले में की गई, जो पुलिस स्टेशन CIK श्रीनगर में IPC की धारा 505 और 153-A और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 और 18 के तहत दर्ज की गई थी. ये एक्शन श्रीनगर में NIA अधिनियम के तहत नामित माननीय विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा जारी सर्च वारंट के माध्यम से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद की गई.

आतंकवादी संगठनों से जुड़ा लिंक

यह मामला विश्वसनीय खुफिया इनपुट से जुड़ा है, जिसमें संकेत मिला था कि जम्मू-कश्मीर में कुछ लोग जनसंचार माध्यमों, सोशल मीडिया, मानवाधिकारों की वकालत, पर्यावरण संबंधी मुद्दों और महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए गंभीर रूप से हानिकारक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे थे. गोपनीय जांच से उनके अलगाववादी समूहों और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से संदिग्ध संबंध भी सामने आए.

जांच में यह भी पता चला है कि इनमें से कुछ लोग कथित तौर पर एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान स्थित आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में थे. उन पर झूठे नैरेटिव फैलाने, आतंकवादियों और आतंकवाद का महिमामंडन करने, आसानी से प्रभावित होने वाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को व्यवस्थित रूप से बाधित करने की कोशिश में सक्रिय रूप से शामिल होने का संदेह है.

इलेक्ट्रानिक सबूत बरामद

इन इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, कुपवाड़ा, बडगाम और शोपियां में 12 स्थानों की पहचान की गई और तलाशी ली गई.

ऑपरेशन के दौरान, पूछताछ के लिए 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया, जिसमें 10 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप और 14 सिम कार्ड शामिल हैं, जिनमें से सभी अब विस्तृत फोरेंसिक जांच के तहत हैं.

इस ऑपरेशन ने एक खतरनाक गुप्त नेटवर्क का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है जो आतंकी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्यों की विश्वसनीयता का फायदा उठाना चाहता था. उम्मीद है कि जब्त किए गए डिजिटल सबूत साज़िश की गहरी परतों का खुलासा करेंगे, और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और गिरफ्तारियों से इनकार नहीं किया जा सकता है.

जांच जारी

साजिश के पूरे पैमाने का पता लगाने, अन्य साज़िशकर्ताओं और सहयोगियों की पहचान करने और सीमा पार बैठे आतंकवादी-अलगाववादी हैंडलर्स के साथ उनके कम्युनिकेशन चेन का पर्दाफाश करने के लिए जांच जारी है. CIK राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले सभी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के अपने पक्के इरादे को दोहराता हुए ये चेतावनी देता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक जगहों या सोशल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वो सतर्क रहें और केंद्र शासित प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में प्रशासनिक एजेंसियों का सहयोग करें.

