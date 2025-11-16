Advertisement
Hindi Newsदेश

क्या दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? SSP ने बताई सच्चाई

Lal Quila Blast Update: जब जी न्यूज की टीम ने इस खबर की पड़ताल के लिए एसएसपी काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर से संपर्क किया तो उन्होंने किसी भी महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी से इनकार किया और पूरी सच्चाई बताई. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 16, 2025, 04:35 PM IST
Delhi Blast Update: 10 नवंबर देश की राजधानी दिल्ली में हुए धमाकों की जांच में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं. वहीं इसी मामले में अब जम्मू-कश्मीर से हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी की खबर आई. रविवार (16 नवंबर) की सुबह दिल्ली धमाके में गिरफ्तार की गईं डॉक्टर शाहीन और अन्य आरोपियों की कॉल डिटेल में उन्हें हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका के बारे में पता चला. एसएसपी काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर ने ऐसे में पूछताछ के लिए डॉक्टर प्रियंका को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था. 

जब जी न्यूज की टीम ने इस खबर की पड़ताल के लिए एसएसपी काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर से संपर्क किया तो उन्होंने किसी भी महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी से इनकार किया. उन्होंने बताया कि दिल्ली धमाकों में पूछताछ के लिए कुछ ही समय के लिए डॉक्टर प्रियंका को हिरासत में लिया गया था. पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. इस पूछताछ के दौरान सिर्फ उनका फोन जांच के लिए रोक लिया गया है. 

CIK SSP ने जी न्यूज को बताया क्या थी सच्चाई?
CIK SSP ने डॉक्टर प्रियंका की गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर जी न्यूज को बताया कि दिल्ली धमाकों के जो मुख्य आरोपी हैं उनके गैजेट्स में जिन लोगों के कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं और पुलिस के साथ जांच टीम को ऐसे जिस किसी भी शख्स पर शक हो रहा वो उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले रहे हैं और ऐसे लोगों के फोन, लैपटॉप या फिर अन्य गैजेट्स को भी जांच के लिए रख रहे हैं. यही वजह थी कि आज सुबह कश्मीर के अनंतनाग से हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका को आज जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया था और फिर पूछताछ के बाद छोड़ दिया. 

क्या था डॉक्टर प्रियंका की गिरफ्तारी का पूरा मामला?
दिल्ली धमाका मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीमों ने दक्षिण कश्मीर के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में तैनात हरियाणा की महिला डॉक्टर प्रियंका शर्मा (Dr Priyanka Sharma) को हिरासत में ले लिया जिसकी वजह से वो अचानक सुर्खियों में आ गई हैं. जांच अधिकारियों का मानना है कि डॉ. शर्मा उस 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा हैं, जिसके तार जम्मू-कश्मीर ( Jammu and Kashmir) से लेकर नई दिल्ली तक फैले हुए हैं. हरियाणा के रोहतक की रहने वाली डॉ. प्रियंका शर्मा जीएमसी अनंतनाग में काम कर रही थीं. उन्हें अनंतनाग के मलकनाग इलाके में उनके किराए के आवास से हिरासत में लिया गया. उनका नाम एक पूर्व जीएमसी अनंतनाग स्टाफकर्मी, आदिल, की गिरफ्तारी के बाद सामने आया.

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

DelhiDelhi blastLal Quila Blast

