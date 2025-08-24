CISF का बड़ा फैसला! हाई सिक्योरिटी जगहों पर तैनात होंगी वुमन कमांडो, 8 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग, 2026 तक 2400 महिलाओं की भर्ती का लक्ष्य

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने पहली बार अपनी कोर ऑपरेशन्स टीम में केवल महिला कमांडो को शामिल करने का फैसला लिया है. यह कदम न केवल सेना के भीतर लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा, बल्कि महिलाओं को सुरक्षा जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर भी देगा.

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के बरवाहा स्थित CISF रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में इन महिला कमांडोज का विशेष प्रशिक्षण 11 अगस्त से शुरू हो चुका है. यह आठ सप्ताह का एडवांस कमांडो कोर्स है, जिसमें महिलाओं को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग, हथियारों को चलाने, जंगल में सर्वाइवल, रैपलिंग, रुकावट भरे रास्तों से गुजरना और प्रेशर वाले कंडीशन में फैसला लेने जैसी क्षमताओं को विकसित करने की ट्रेनिंग दी जा रही है.

इसे भी पढ़ें- पहले बांधा, फिर मीट काटने वाले चाकू से काट दिए पैर... जल्लाद बना पति, सिर्फ इतनी सी बात पर बर्बाद कर दी पत्नी की जिंदगी

Add Zee News as a Preferred Source

विशेष ट्रेनिंग के जरिए तैयार होंगी महिला कमांडो

CISF की इस पहली ऑल-वुमन कमांडो टीम की ट्रेनिंग 4 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. इस बैच में 30 महिलाएं शामिल हैं जो पहले से देश के विभिन्न एयरपोर्ट्स पर तैनात हैं. इसके बाद 6 अक्टूबर से 29 नवंबर 2025 तक दूसरा बैच प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा. पहले चरण में कुल 100 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो एयरपोर्ट्स और अन्य हाई-सिक्योरिटी जगहों पर तैनात की जाएंगी.

CISF के ऑपरेशनल फ्रंट पर महिलाओं की एंट्री

CISF की प्रवक्ता सरोज भूपेन्द्रा ने ANI से बातचीत में बताया कि यह कदम महिलाओं को सेना के कोर ऑपरेशनल ड्यूटी में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि CISF ने ऑपरेशनल क्षमताओं में महिलाओं को शामिल कर एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है. अब तक यह क्षेत्र पुरुषों तक ही सीमित था, लेकिन अब महिलाओं को भी बराबरी का अवसर मिलेगा.

महिला बल की भागीदारी होगी 10%

वर्तमान में CISF में 12,491 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल बल का लगभग 8% हैं. वर्ष 2026 तक 2,400 और महिलाओं की भर्ती की जाएगी, जिससे यह प्रतिशत 10% तक पहुंच जाएगा. गृह मंत्रालय के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को भी उसी दिशा में ढाला जा रहा है.

CISF क्या काम करता है?

CISF भारत की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में से एक है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है. यह बल देश के प्रमुख औद्योगिक इकाइयों, सरकारी भवनों, हवाई अड्डों, मेट्रो, और अन्य संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा का जिम्मा उठाता है.

इसे भी पढ़ें- दुनिया की 7 सबसे पुरानी भाषाएं, 21वीं सदी में भी बोलबाला, लेकिन क्या आपको है इनकी समझ?