CISF Moves Against Coal Mafia: कोयला भारत के ऊर्जा और औद्योगिक विकास की रीढ़ है, लेकिन दशकों से देश की इस बेशकीमती संपदा पर संगठित कोयला माफिया गिरोहों की बुरी नजर रही है. हाल ही में देश के कानूनी और सुरक्षा ढांचे में हुए एक ऐतिहासिक बदलाव ने इस 'खेल' के नियम पूरी तरह से बदल दिए हैं. अब तक केवल खदानों और रसद मार्गों की रखवाली करने वाला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) अब पूरी तरह से अधिकार प्राप्त 'वैधानिक प्रवर्तन एजेंसी' (Statutory Enforcement Agency) बन गया है.