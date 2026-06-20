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नए कानूनी अधिकारों से लैस हुआ CISF, कोयला माफिया पर अब सीधा प्रहार; अपराधियों के लिए बनेगा काल

CISF Granted Enforcement Powers: CISF अब नए कानूनी अधिकारों से लैस हो गया है. सरकार ने उसे जीआरपी जैसी प्रवर्तन शक्तियां प्रदान कर दी हैं. इस शक्ति के मिलने के बाद अब CISF कोयला माफिया पर सीधा प्रहार शुरू करने जा रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 20, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:53 PM IST
नए कानूनी अधिकारों से लैस हुआ CISF, कोयला माफिया पर अब सीधा प्रहार; अपराधियों के लिए बनेगा काल

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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