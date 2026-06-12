Central Industrial Security Force: सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने बीते एक साल में ड्रोन संचालन, काउंटर-ड्रोन प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, परिचालन तैयारी, औद्योगिक अग्निशमन, आपदा प्रबंधन और नेतृत्व विकास सहित विभिन्न प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण कार्यक्रम संचालित किए हैं — जिनका उद्देश्य अपने सभी क्षेत्रों में कार्मिकों की व्यावसायिक और तकनीकी दक्षता को सुदृढ़ करना है.
सीआईएसएफ ने भारतीय सेना के सहयोग से संचालित बैटल इनॉक्युलेशन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक तैयारी और परिचालन सहनशीलता पर विशेष बल दिया है. ये नए कार्यक्रम उच्च दबाव वाले सुरक्षा परिवेश में तैनात कार्मिकों में मानसिक दृढ़ता, तनाव प्रबंधन, परिस्थितिजन्य जागरूकता और निर्णय क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से संरचित किए गए हैं.
वर्तमान समय में इस कार्यक्रम के तहत 657 प्रशिक्षित सीआईएसएफ कार्मिक देशभर के 49 हवाई अड्डों पर तैनात हैं. बैटल इनॉक्युलेशन के साथ-साथ बल ने इकाई स्तर पर कार्मिकों के मनोवैज्ञानिक कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए परामर्श सत्र, प्रेरणादायक कार्यशालाएं, टीम-निर्माण अभ्यास और स्वास्थ्य कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं.
सीआईएसएफ ने समीक्षाधीन अवधि में ड्रोन संचालन और काउंटर-ड्रोन प्रौद्योगिकियों में अपनी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है. कार्मिकों को ड्रोन चालन, हवाई निगरानी, मानचित्रण, टोही, महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया अनुप्रयोगों में प्रशिक्षित किया गया है. बल ने महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास अनाधिकृत मानवरहित हवाई वाहनों की पहचान, अभिज्ञान और निष्क्रियीकरण हेतु काउंटर-ड्रोन प्रणालियों में भी दक्षता विकसित की है.
इस क्षेत्र में प्रशिक्षण भारतीय वायु सेना के सहयोग से प्रदान किया गया. बल के पास वर्तमान में ड्रोन और एंटी-ड्रोन संचालन में 7,120 प्रशिक्षित कार्मिक हैं. सीआईएसएफ ने इस क्षमता को और सुदृढ़ करने के लिए आईआईटी कानपुर और डीएआईसीटी पुणे के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना भी बनाई है.
भारत सरकार की सुदृढ़ साइबर सुरक्षा क्षमता विकसित करने की प्राथमिकता के अनुरूप, सीआईएसएफ ने साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, साइबर अपराध अन्वेषण, कृत्रिम मेधा (AI), मशीन लर्निंग (ML), क्लाउड कंप्यूटिंग, घटना प्रतिक्रिया और सूचना सुरक्षा प्रबंधन में उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं.
ये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU), रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान (DIAT), राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (NPA) और आईआईटी मद्रास प्रवर्तक सहित अन्य संस्थानों के सहयोग से संचालित किए गए हैं. यह प्रशिक्षण सीआईएसएफ कार्मिकों को उभरती साइबर चुनौतियों से निपटने और बल की सुरक्षा में रखी गई महत्त्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाने की दिशा में उन्मुख है.
सीआईएसएफ ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों, मेट्रो नेटवर्क, परमाणु सुविधाओं, विद्युत संयंत्रों और अन्य महत्त्वपूर्ण अवसंरचना प्रतिष्ठानों पर मॉक ड्रिल, सामरिक अभ्यास और परिदृश्य-आधारित प्रशिक्षण का निरंतर संचालन किया है. इस अवधि के दौरान सभी हवाई अड्डा इकाइयों पर अनिवार्य वार्षिक एंटी-हाइजैकिंग अभ्यासों के अतिरिक्त हवाई अड्डों पर विभिन्न खतरे के परिदृश्यों पर कुल 3,619 मॉक अभ्यास आयोजित किए गए. ये अभ्यास यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं कि कार्मिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न आकस्मिक स्थितियों के लिए परिचालन रूप से तत्पर रहें.
आतंकवाद-रोधी प्रतिक्रिया, अभिगम नियंत्रण प्रणालियों, निगरानी प्रौद्योगिकियों, आसूचना संग्रह, संकट प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं को समाहित करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं.
सीआईएसएफ ने औद्योगिक अग्निशमन, खतरनाक सामग्री प्रबंधन, रासायनिक आपातकाल प्रतिक्रिया, बचाव कार्य और घटना कमान प्रणालियों में अपनी क्षमता को सुदृढ़ करना जारी रखा है. आंतरिक क्षमता-निर्माण के अतिरिक्त सीआईएसएफ ने राज्य सरकारों के लिए एक प्रशिक्षण संसाधन के रूप में भी कार्य किया है. गृह मंत्रालय (MHA) के निर्देशों के अनुपालन में 187 शहरों में राज्य अग्निशमन सेवाओं के 450 कार्मिकों को सीआईएसएफ द्वारा औद्योगिक अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल में प्रशिक्षित किया गया है.
बल ने अधिकारियों और पर्यवेक्षी कार्मिकों को विभिन्न प्रबंधन, सामरिक अध्ययन और व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों के लिए नामित किया है. इस उद्देश्य के लिए संस्थागत सहयोग में सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (ISTM), राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU), भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (IIM Ahmedabad), भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (NPA) और राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (NCFL) सहित अन्य प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं.
सीआईएसएफ ने बल के समस्त तैनाती क्षेत्रों में प्रशिक्षण के व्यापक और सुसंगत प्रसार को सुगम बनाने के लिए स्मार्ट कक्षाओं, सिमुलेटरों, आभासी प्रशिक्षण मॉड्यूलों और प्रौद्योगिकी-सक्षम मूल्यांकन प्रणालियों के माध्यम से अपनी डिजिटल अधिगम अवसंरचना का विस्तार जारी रखा है.
इन समस्त पहलों की समग्रता सीआईएसएफ के अपने सभी क्षेत्रों में शारीरिक तैयारी, तकनीकी दक्षता और व्यावसायिक विकास को एक संरचित क्षमता-निर्माण ढांचे में एकीकृत करने के प्रयास को परिलक्षित करती है.