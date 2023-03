Amit Shah: 'आतंकवाद पर जारी रहेगी मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति', CISF के स्थापना दिवस पर बोले गृह मंत्री अमित शाह

कम हुआ है उग्रवाद: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान अपने मंत्रालय की उपलब्धि बताते हुए ये भी कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार पिछले नौ वर्ष में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटी है. उन्होंने कहा कि कश्मीर में हिंसा काफी कम हुई है, जबकि पूर्वोत्तर और वामपंथी चरमपंथ प्रभावित इलाकों में उग्रवाद भी कम हुआ है तथा लोगों का भरोसा बढ़ रहा है.

मुख्यधारा में लौट रहे हैं लोग

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है और कई लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं.

Addressing our valiant CISF personnel on their 54th Raising Day Parade. India is proud of their accomplishments in protecting the country. https://t.co/bno8sKsJAY

— Amit Shah (@AmitShah) March 12, 2023