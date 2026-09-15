साइबर हमलों और ड्रोन से सुरक्षा होगी अभेद्य: IIT कानपुर संग CISF का बड़ा करार, तैयार होंगे 'साइबर कमांडो'

राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस पर सीआईएसएफ (CISF) और आईआईटी कानपुर के बीच दो अहम समझौते: साइबर सुरक्षा और ड्रोन या एंटी-ड्रोन तकनीक होगी और मजबूत देश के महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को तकनीकी रूप से और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने 'राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस' (14 सितंबर 2026) के अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कानपुर के साथ दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं.
ये समझौते आधुनिक और तकनीक-आधारित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए बल की क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं. इसके तहत, साइबर सुरक्षा में विशेष प्रशिक्षण और राजस्थान के बहरोड़ स्थित सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में ड्रोन तकनीक का एक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित किया जाएगा.
देश के संवेदनशील और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को हाई-टेक बनाने के लिए सीआईएसएफ ने आईआईटी कानपुर के साथ दो बड़े समझौते किए हैं. राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस के मौके पर हुए इन करारों का सीधा मकसद साइबर हमलों से बचाव और ड्रोन तकनीक में बल की पकड़ को मजबूत करना है. इसके तहत जवानों को अत्याधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी और बहरोड़ में एक विशेष रिसर्च सेंटर खोला जाएगा.
गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार बल में विशेष साइबर कमांडो तैयार करने की योजना है. इसी कड़ी में आईआईटी कानपुर का C3iHub सीआईएसएफ कर्मियों को 6 हफ्ते का विशेष आवासीय प्रशिक्षण देगा. 3 साल के इस फ्रेमवर्क में हर बैच के 40 जवानों को मुफ्त ट्रेनिंग मिलेगी. इसमें एयरलाइंस, न्यूक्लियर और पावर सेक्टर से जुड़े साइबर खतरों, एआई, डीपफेक, डिजिटल फोरेंसिक और क्लाउड सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों को शामिल किया गया है.
निःशुल्क प्रशिक्षण: 3 साल के फ्रेमवर्क के तहत 6 सप्ताह का आवासीय (residential) साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जो पूरी तरह से निःशुल्क होगा.
बैच और विषय: हर बैच में 40 सीआईएसएफ जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी. आधुनिक चुनौतियां: इसमें एविएशन, पावर और न्यूक्लियर सेक्टर पर मंडराते साइबर खतरों, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल फोरेंसिक, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (AI/ML), डीपफेक, आईओटी (IoT), क्लाउड और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी (OT) जैसे गंभीर विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा कई सेक्टर्स के लिए 'क्राइसिस सिमुलेशन' भी करवाया जाएगा.
दूसरा समझौता राजस्थान के बहरोड़ स्थित सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित करने के लिए हुआ है. 5 साल के इस प्रोजेक्ट में यूएवी ऑपरेशंस, ड्रोन फोरेंसिक और मानव रहित प्रणालियों की सुरक्षा पर जोर रहेगा. दोनों संस्थान मिलकर संदिग्ध ड्रोन्स की जांच, रडार डिटेक्शन और काउंटर-यूएएस सिस्टम पर रिसर्च करेंगे. इसके लिए वहां हाई-टेक लैब्स और सिमुलेटर्स तैयार किए जाएंगे.
सीआईएसएफ इससे पहले भी आईआईटी मद्रास, आईआईटी रोपड़ और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसे अग्रणी संस्थानों के साथ साझेदारी कर चुका है. बहरोड़ का यह नया सेंटर ड्रोन सुरक्षा के क्षेत्र में देश का एक प्रमुख रिसर्च प्लेटफॉर्म बनेगा. स्वदेशी तकनीकों के विकास से देश के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा मजबूत होगी और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा.