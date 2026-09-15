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साइबर हमलों और ड्रोन से सुरक्षा होगी अभेद्य: IIT कानपुर संग CISF का बड़ा करार, तैयार होंगे 'साइबर कमांडो'

ड्रोन खतरों और साइबर हमलों से देश के संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए CISF और IIT कानपुर के बीच करार हुआ है. जानिए कैसे तैयार होंगे हाइटेक 'साइबर कमांडो'.

Written ByRavindra Singh
Published: Sep 15, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:35 PM IST
साइबर हमलों और ड्रोन से सुरक्षा होगी अभेद्य: IIT कानपुर संग CISF का बड़ा करार, तैयार होंगे 'साइबर कमांडो'
Image Credit: Social Media (हाई-टेक होगी CISF: बहरोड़ में बनेगा ड्रोन &#039;सेंटर ऑफ एक्सीलेंस&#039;, IIT कानपुर जवानों को देगा फ्री ट्रेनिंग)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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