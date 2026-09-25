/CISF जवानों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के लिए बड़ी पहल: IHBAS के साथ 3 साल के समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर

राष्ट्रीय सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों को अक्सर तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करना पड़ता है. जवानों के मानसिक स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए और ड्यूटी के तनाव को दूर करने के लिए, CISF ने आज 'मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान' (IHBAS) के साथ तीन साल के एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.
यह समझौता CISF मुख्यालय में बल के महानिदेशक श्री प्रवीर रंजन (IPS) की अध्यक्षता में हुआ. समझौते पर CISF की ओर से आईजी (प्रशासन) श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल और IHBAS की ओर से क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रोफेसर एवं हेड डॉ. विभा शर्मा ने हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर CISF के एडीजी (मुख्यालय) श्री विजय प्रकाश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. वहीं, IHBAS के निदेशक डॉ. राजिंदर के. धमीजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े , जबकि डॉ. दीपक कुमार और डॉ. प्रतिभा गहलावत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए.
विशेष मनोवैज्ञानिक जांच (Psychometric Profiling): संसद भवन परिसर और अन्य अति-संवेदनशील इकाइयों में तैनात होने वाले जवानों की खास मनोवैज्ञानिक जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मानसिक रूप से पूरी तरह फिट और तनावमुक्त हैं.
शुरुआती लक्षणों की पहचान (Early Detection): मेडिकल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे जवानों के व्यवहार में अचानक आए बदलाव या तनाव के शुरुआती लक्षणों को पहचान कर उन्हें समय पर मदद मुहैया करा सकें.
क्लिनिकल केयर और नशा मुक्ति: जिन जवानों को विशेषज्ञ इलाज की जरूरत होगी, उन्हें IHBAS की OPD और IPD सुविधाओं के जरिए पेशेवर काउंसलिंग और नशा मुक्ति (खासकर शराब की लत) का इलाज मिलेगा.
मास्टर ट्रेनर्स की तैयारी: IHBAS की टीम 'ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स' (ToT) प्रोग्राम चलाएगी, जिससे तैयार हुए CISF के मास्टर ट्रेनर्स बल की सभी यूनिट्स में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाएंगे.
24x7 हेल्पलाइन (Tele-MANAS): तनाव की स्थिति में तुरंत मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 'टेली-मानस' (14416) के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा.
'CISF के जवान बेहद चुनौतीपूर्ण और अहम् जिम्मेदारी वाले माहौल में काम करते हैं. IHBAS के साथ यह साझेदारी जवानों की मानसिक परेशानियों की जल्द पहचान, पेशेवर काउंसलिंग और समय पर इलाज की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करेगी. हमारा मुख्य लक्ष्य एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां कोई भी जवान बिना किसी झिझक या डर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद मांग सके.'
'विशेषज्ञ मूल्यांकन, पेशेवर काउंसलिंग और उचित क्लिनिकल केयर के जरिए हमारा उद्देश्य CISF के बहादुर जवानों को समय पर मदद पहुंचाना और उन्हें मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बनाना है.'
CISF पहले से ही जवानों के मानसिक कल्याण और तनाव प्रबंधन के लिए 'हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट' (HFI) और एमपॉवर (प्रोजेक्ट मन) के साथ मिलकर काम कर रहा है. IHBAS के साथ हुआ यह नया समझौता इस दिशा में एक 'क्लिनिकल' पहल है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि CISF के जवान और उनके परिवार मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और जवान पूरे मनोबल के साथ देश की सेवा कर सकें.