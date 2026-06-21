CISF Jammu & Kashmir Jail Security Plan: अब तक देश के अहम उद्योग धंधों और हवाई अड्डों की सुरक्षा का भार संभाल रहा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) अब जम्मू-कश्मीर की जेलों को भी सुरक्षा प्रदान करेगा. कठुआ जिले की हाई सिक्योरिटी वाली महानपुर जेल के अलावा जम्मू, अनंतनाग, कुपवाड़ा और बारामूला के जिला जेलों में भी सुरक्षा कवर प्रदान करने की तैयारी कर रहा है. CISF के अनुसार, इस प्रपोजल का मकसद प्रदेश की सभी जेलों में एक मानकीकृत, पेशेवर और आधुनिक सुरक्षा ढांचा स्थापित करना है.