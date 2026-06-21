CISF Jammu & Kashmir Jail Security Plan: अब तक देश के अहम उद्योग धंधों और हवाई अड्डों की सुरक्षा का भार संभाल रहा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) अब जम्मू-कश्मीर की जेलों को भी सुरक्षा प्रदान करेगा. कठुआ जिले की हाई सिक्योरिटी वाली महानपुर जेल के अलावा जम्मू, अनंतनाग, कुपवाड़ा और बारामूला के जिला जेलों में भी सुरक्षा कवर प्रदान करने की तैयारी कर रहा है. CISF के अनुसार, इस प्रपोजल का मकसद प्रदेश की सभी जेलों में एक मानकीकृत, पेशेवर और आधुनिक सुरक्षा ढांचा स्थापित करना है.
CISF का यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इन हाई सिक्योरिटी वाली जेलों में आतंकवाद और दूसरे गंभीर अपराधों में सजा काट रहे कैदी बंद हैं. अपने साथियों के छुड़ाने के लिए आतंकी कभी भी इन जेलों को निशाना बना सकते हैं. इसी सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए CISF अब इन जेलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने जा रहा है.
CISF ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ट्रायल के तौर पर पहले श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू की कोट भलवाल सेंट्रल जेल में फोर्स की तैनाती की गई थी. वहां पर बल के प्रशिक्षित जवानों ने आधुनिक निगरानी प्रणालियों और सख्त एक्सेस कंट्रोल के जरिए जेल की अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा को प्रभावी ढंग से संभाला. दोनों जेलों में फोर्स की सफलता को देखते हुए अब जम्मू-कश्मीर की बाकी जेलों में भी इस सिक्योरिटी सिस्टम का विस्तार किया जा रहा है.
प्रदेश की सभी जेलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF का विचार तब सामने आया, जब फोर्स के डीजी प्रवीर रंजन ने हाल में 8 जून को श्रीनगर सेंट्रल जेल का दौरा किया. वहां पर फोर्स के जवानों की सुरक्षा पहले से थी, जिससे जेल के सिक्योरिटी सिस्टम में जबरदस्त बदलाव आया. इस सफलता को देखते हुए उन्होंने प्रदेश की सभी जेलों को CISF के हवाले करने का सुझाव दिया.
CISF अब जेल सुरक्षा को और आधुनिक बनाने के लिए वहां लगे सीसीटीवी को AI से जोड़ रहा है. इसके साथ ही रीयल-टाइम वीडियो एनालिटिक्स, डिटेक्शन सिस्टम, यूनिफाइड कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम और इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग पर ध्यान दे रहा है. इन आधुनिक उपायों की वजह से जेल में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सकेगा और जेल ब्रेक जैसी घटनाओं पर ब्रेक लगाया जा सकेगा.
CISF ने जब से प्रदेश की जेलों के सिक्योरिटी सिस्टम को अपने हाथ में लिया है, तब से सख्ती का स्तर कई गुणा बढ़ा दिया गया है. वहां पर जेल में एंट्री करने वाले हरेक व्यक्ति की पूरी स्क्रीनिंग और सत्यापन किया जाता है. इनमें कैदी, आगंतुक, कर्मचारी या सुरक्षा कर्मी सब शामिल होते हैं. किसी को भी इस स्क्रीनिंग से छूट नहीं दी जाती. इससे आंतरिक मिलीभगत और सुरक्षा भंग की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है.