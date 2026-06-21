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आतंकी खतरे के बीच CISF का बड़ा कदम, संभालेगा जम्मू-कश्मीर की जेलों की सुरक्षा; अब हाईटेक तरीके से करेगा निगरानी

CISF Jammu & Kashmir Jail Security News: जम्मू-कश्मीर में आतंकी खतरे के बीच CISF ने बड़ा कदम उठाया है. फोर्स के जवान अब जम्मू-कश्मीर की सभी जेलों की सुरक्षा संभालेंगे. इसके लिए वहां पर एआई और हाईटेक तरीके से निगरानी का तंत्र बनाया जाएगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 21, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:26 PM IST
आतंकी खतरे के बीच CISF का बड़ा कदम, संभालेगा जम्मू-कश्मीर की जेलों की सुरक्षा; अब हाईटेक तरीके से करेगा निगरानी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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