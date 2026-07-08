/हर मानसून में डूबते शहर, बाढ़ और भूस्खलन: क्या यह प्राकृतिक आपदा है या मानवीय विफलता?

भारत में मानसून हमेशा से जीवन, खेती और अर्थव्यवस्था का आधार रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यही मानसून अनेक इलाकों के लिए रहमत से ज़्यादा जहमत बनता जा रहा है. मुंबई में लगातार हुई बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, लोकल ट्रेनें बार-बार रुकीं, सड़कों पर कई फ़ुट पानी भर गया और अनेक लोगों की जान चली गई. इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भी भारी वर्षा की चेतावनी जारी की, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से बादल फटने, भूस्खलन और गांवों के मलबे में दबने की खबरें सामने आईं. सवाल यह है कि जब मानसून का समय तय है, मौसम का पूर्वानुमान पहले से उपलब्ध है और तकनीक भी पहले से कहीं अधिक विकसित है, तो फिर हर वर्ष शहर डूबते, नदियां उफनती और पहाड़ दरकते क्यों हैं? स्पष्ट है कि वर्षा प्राकृतिक घटना है, लेकिन उसका हर साल राष्ट्रीय आपदा में बदल जाना काफी हद तक हमारी योजना और प्रबंधन की नाकामी का नतीजा है.
आज स्थिति यह है कि मैदान, महानगर और पर्वतीय क्षेत्र—तीनों एक साथ संकट झेल रहे हैं. मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पटना और लखनऊ जैसे शहर कुछ घंटों की तेज बारिश में जलमग्न हो जाते हैं. सड़कें तालाब बन जाती हैं, सार्वजनिक परिवहन ठप पड़ जाता है, बिजली आपूर्ति बाधित होती है और जलभराव के कारण डेंगू, मलेरिया तथा अन्य जलजनित बीमारियां फैलने लगती हैं. दूसरी ओर बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र, गंगा, घाघरा और महानदी जैसी नदियाँ हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं. गांव के गांव खाली कराने पड़ते हैं, राहत शिविर बसाए जाते हैं और लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ की भेंट चढ़ जाती है.
पर्वतीय राज्यों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा केरलम के वायनाड जैसे क्षेत्रों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. सड़कें, पुल, मकान और पूरी की पूरी बस्तियां मलबे में समा जाती हैं. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का मानसून के दौरान बार-बार बंद होना इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है. इन सभी घटनाओं को मिलाकर हर वर्ष सैकड़ों से लेकर एक हज़ार से अधिक लोगों की जान जाती है, लाखों लोग बेघर होते हैं और देश को लगभग पचास हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का आर्थिक नुक़सान उठाना पड़ता है. सबसे अधिक मार गरीब किसानों, दिहाड़ी मजदूरों, छोटे व्यापारियों और पहाड़ी समुदायों पर पड़ती है.
इन आपदाओं की सबसे बड़ी वजह अव्यवस्थित विकास मॉडल है. शहरों में नदियों, तालाबों, झीलों और वेटलैंड्स को पाटकर कॉलोनियां, मॉल और व्यावसायिक परिसर खड़े कर दिए गए. मुंबई की मीठी नदी, बेंगलुरु की झीलें और देश के अनेक शहरों के प्राकृतिक नाले इसका उदाहरण हैं. जब पानी के प्राकृतिक बहाव के रास्ते ही समाप्त कर दिए जाएं, तो वर्षा का पानी शहरों में ही ठहर जाएगा. इसी प्रकार हिमालयी क्षेत्रों में ढलानों को काटकर होटल, सड़कें और अन्य निर्माण किए गए, जिससे पहाड़ों की प्राकृतिक स्थिरता कमज़ोर होती गई.
दूसरा बड़ा कारण जर्जर जलनिकासी व्यवस्था और कमज़ोर तटबंध हैं. अधिकांश शहरों की सीवर और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रणाली दशकों पुरानी है, जो वर्तमान आबादी और कंक्रीट के विस्तार का भार उठाने में सक्षम नहीं है. बाढ़ग्रस्त राज्यों में तटबंधों की समय पर मरम्मत और वैज्ञानिक निगरानी का अभाव भी समस्या को बढ़ाता है. तीसरा कारण पर्यावरणीय संतुलन से लगातार छेड़छाड़ है. जंगलों की कटाई, पहाड़ों पर अनियंत्रित निर्माण और मिट्टी को बांधने वाली प्राकृतिक वनस्पति का विनाश भूस्खलन की घटनाओं को बढ़ाता है. वहीं, प्लास्टिक और ठोस कचरे से भरे नाले वर्षा के समय जलनिकासी पूरी तरह रोक देते हैं.
जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है. अब कम समय में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गई हैं. पुराने मानकों के अनुसार, विकसित शहरी ढाँचे और बाढ़ नियंत्रण प्रणालियां इस नई चुनौती का सामना करने में सक्षम नहीं हैं. इसके बावजूद हमारी व्यवस्था अक्सर आपदा आने के बाद राहत, मुआवज़े और जांच समितियों तक सीमित रह जाती है, जबकि वास्तविक आवश्यकता आपदा से पहले तैयारी करने की है.
समाधान भी दीर्घकालिक और वैज्ञानिक होना चाहिए. शहरों में "स्पंज सिटी" मॉडल अपनाकर हरित क्षेत्रों, वेटलैंड्स, तालाबों और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि वर्षा का पानी भूमि में समा सके. सभी नगरों में आधुनिक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ई-निगरानी और नालों की समयबद्ध सफाई सुनिश्चित की जाए. बाढ़ प्रभावित राज्यों में नदी बेसिन प्रबंधन, प्राकृतिक बाढ़ मैदानों का संरक्षण, तटबंधों का वैज्ञानिक सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की जाए. पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक मानचित्रण, संवेदनशील ढलानों पर निर्माण पर नियंत्रण, व्यापक वृक्षारोपण, बायो-इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग और सुरक्षित अवसंरचना को प्राथमिकता दी जाए. साथ ही प्रत्येक शहर और गांव के लिए जलवायु-अनुकूल मास्टर प्लान, प्रभावी कचरा प्रबंधन, सामुदायिक आपदा प्रशिक्षण तथा विद्यालय स्तर पर नियमित मॉक ड्रिल को नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए.
अंततः यह स्वीकार करना होगा कि बारिश, नदियों का उफ़ान और पहाड़ों का दरकना प्रकृति का नियम है, लेकिन हर वर्ष होने वाली व्यापक तबाही हमारी नीतिगत कमियों का परिणाम है. यदि विकास को प्रकृति के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ाया जाए, तो इस संकट की तीव्रता को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है. मुंबई को सुरक्षित रखना है तो उसकी नदियों और जलनिकासी तंत्र को पुनर्जीवित करना होगा, बिहार और असम को बचाना है, तो नदियों को उनका प्राकृतिक विस्तार देना होगा और हिमालय को सुरक्षित रखना है तो अंधाधुंध कंक्रीट नहीं, बल्कि उसके पारिस्थितिक संतुलन की हिफ़ाज़त करनी होगी, क्योंकि जिस प्रकार "विलंबित न्याय, अन्याय" माना जाता है, उसी प्रकार "विलंबित तैयारी, आपदा को निमंत्रण" देने के समान है. अगला मानसून राहत लेकर आएगा या तबाही, इसका फ़ैसला आज की हमारी नीतियाँ और तैयारियां ही करेंगी.