राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या होता? ओवैसी ने CJI गवई पर जूता फेंकने को लेकर BJP पर बोला हमला

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वकील द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश के बाद भाजपा (BJP) और पीएम मोदी पर निशाना साधा है. ओवैसी ने सरकार पर धार्मिक पक्षपात का आरोप लगाया और सवाल किया कि आरोपी राकेश किशोर के खिलाफ कोई मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया. एक्स पर एक पोस्ट में ओवैसी ने लिखा कि भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया?

भारत के दूसरे दलित Chief Justice of India पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया?pic.twitter.com/WUd9pHhmwO — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 7, 2025

ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम दलित भाई यह देख रहे हैं. लोगों को समझना चाहिए कि भाजपा आपकी दोस्त नहीं हो सकती और मोदी आपके साथ नहीं हो सकते. अगर उसका नाम राकेश किशोर नहीं होता, अगर असद होता तो क्या होता? पुलिस और भाजपा वाले क्या करते- 'उसे उठा लेते, पड़ोसी देश से संबंध, आईएसआई से संबंध'? मोदी जी बताइए, क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है?

घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राकेश किशोर नाम के एक व्यक्ति ने अपना जूता निकाला और कोर्ट नंबर एक में मुख्य न्यायाधीश के सामने फेंक दिया. अदालत में जज का नाम क्या था? वह बीआर गवई थे, जो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे दलित जज थे. उन्होंने उस माहौल पर सवाल उठाया जिसने इस कृत्य को होने दिया. हम मोदी से पूछना चाहते हैं, हम मोहन भागवत से पूछना चाहते हैं, हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं. बताइए, इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट रूम में जाकर भारत के दूसरे नंबर के न्यायाधीश पर जूता फेंकने की हिम्मत कैसे हुई? नरेंद्र मोदी, आपके 11 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल ने इस तरह का जहर फैलाया है. उन्हें इतनी हिम्मत कैसे मिली? राकेश किशोर को इतनी ताकत कहां से मिली? उन्होंने यह क्यों लिखा कि वे भारत में सनातन धर्म के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे?

बता दें, यह घटना सोमवार को कोर्ट नंबर एक में हुई, जहां निलंबित वकील राकेश किशोर ने जज पर जूता फेंकने का प्रयास किया. सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत रोक लिया. किशोर ने बाद में एएनआई को बताया कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और उन्होंने अपने विरोध को मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी से जोड़ा. उन्होंने एएनआई को बताया कि 16 सितंबर को सीजेआई की अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. सीजेआई ने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि जाओ और मूर्ति से प्रार्थना करो और उसे अपना सिर वापस लाने के लिए कहो. जब हमारे सनातन धर्म से जुड़ा कोई मामला आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश पारित करता है. याचिकाकर्ता को राहत मत दीजिए, लेकिन उसका मजाक भी मत उड़ाइए. मुझे चोट लगी थी. मैं नशे में नहीं था; यह उसकी हरकत पर मेरी प्रतिक्रिया थी. मैं डरा हुआ नहीं हूं. जो हुआ उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है. इस बीच, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील का लाइसेंस निलंबित कर दिया और दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की कि उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी. सत्यापन के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.