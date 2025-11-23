SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI बी आर गवई

Collegium dispute: भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई कल सेवानिवृत्त हो रहे हैं. आज दोपहर को उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जाति आधारित आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर बयान दिया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम कर दिया है, अब सरकार और संसद को अगल कदम उठाना होगा. दरअसल, जस्टिस बी आर गवई सुप्रीम कोर्ट की उस एक पीठ का हिस्सा थे, जिसने पिछले साल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण को मंजूरी दी थी.

ऐतिहासिक फैसला

इस ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य आरक्षण से वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंचाना था. इस बारे में बी आर गवई ने कहा कि न्यायपालिका ने अपना काम कर दिया है. अब ये पूरी तरह सरकार और संसद पर निर्भर करेगा कि वो कोटा आधारित आरक्षण में उप-वर्गीकरण लागू करें. ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके की वर्ग के अंदर वर्ग नहीं बनाए जाए. जस्टिस बी आर गवई भारत के दूसरे दलित सीजेआई हैं.

वंचितों को मिले लाभ

उन्होंने कहा कि वो आरक्षण का लाभ एक समान तरीके से सभी लोगों तक पहुंचाना है. उन्होंने अनुसूचित जाति के कई परिवारों के बड़े हो जाने पर भी आरक्षण का लाभ लेने की बात कही. इसके साथ-साथ उन्होंने इस बात की तरफ भी ध्यान दिलाया कि कैसे एससी और एसटी समुदायों के कुछ आईएएस अधिकारियों के बच्चे कोटा आधारित लाभ लेना चाहते हैं. चीफ जस्टिस ने पिछले साल लिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले पर लिखा था की सभी राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने के लिए नीति बनानी चाहिए ताकि आरक्षण लाभ समान लाभ सभी को मिल सके.

भाई-भतीजावाद

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने कॉलेजियम के जरिए होने वाली नियुक्तियों में भाई-भजीतावाद प्रणाली पर भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि न्यायाधीश के रिश्तेदार का नाम कॉलेजियम के समक्ष आने के मामले 10 प्रतिशत भी नहीं हैं. इतना ही नहीं किसी योग्य उम्मीदवार की योग्यता को किसी न्यायाधीश का रिश्तेदार होने पर नकारा नहीं जा सकता है.