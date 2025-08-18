'महज 2 घंटे की बारिश में...', चीफ जस्टिस बी आर गवई ने दिल्ली को लेकर क्यों कही ऐसी बात?
देश

'महज 2 घंटे की बारिश में...', चीफ जस्टिस बी आर गवई ने दिल्ली को लेकर क्यों कही ऐसी बात?

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने NHAI से ये सवाल किया कि जब हाईवे की हालात इतनी खराब है कि वहां पर 12-12 घंटे तक जाम लगा रहता है तो फिर लोग टोल टैक्स क्यों देंगे?

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:16 PM IST
Supreme-Court
Supreme-Court

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई ने दिल्ली में बारिश के बाद हालात को लेकर कहा कि अगर दिल्ली में महज दो घंटे भी बारिश हो जाती है तो पूरे शहर को लकवा मार जाता है. पूरी राजधानी की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है. दरअसल चीफ जस्टिस केरल के एक टोल प्लाजा के टोल पर वसूली को लेकर दायर की गई NHAI की सुनवाई कर रहे थे. केरल हाईकोर्ट ने हाईवे की खराब हालत के चलते टोल टैक्स पर रोक लगा दी थी. 

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, केरल हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ NHAI ने सुप्रीम कोर्ट में केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने NHAI से ये सवाल किया कि जब हाईवे की हालात इतनी खराब है कि वहां पर 12-12 घंटे तक जाम लगा रहता है तो फिर लोग टोल टैक्स क्यों देंगे. ये सुनवाई सीजेआई बी आर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच पर चल रही थी. 

सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी लगता है जाम
सुप्रीम कोर्ट केरल NHAI के जिस मामले में सुनवाई कर रही थी, वो एक हाईवे पर टोल वसूली बंद किए जाने को लेकर थी. जिस पर केरल हाईकोर्ट ने मुहर भी लगा दी थी कि हाईवे की इतनी खराब व्यवस्था के बाद टोल टैक्स नहीं दिया जाना चाहिए, इसी दौरान कोर्ट में एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगने वाले जाम का जिक्र कर दिया. तभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली में बारिश के बाद के हालात का जिक्र कर यह टिप्पणी कर दी.

सॉलीसिटर जनरल के जवाब पर सीजेआई ने की तल्ख टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान जब अदालत के समक्ष 12 घंटे लंबे ट्रैफिक जाम का मुद्दा उठा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जाम की वजह एक लॉरी का पलटना बताया. इस तर्क पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, 'लॉरी अपने आप नहीं पलटी, वह गड्ढे की वजह से पलटी थी.' सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने यह भी बताया कि जिन स्थानों पर अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां वैकल्पिक सड़कों की व्यवस्था की गई है.  हालांकि, मानसून के चलते अंडरपास का निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे ट्रैफिक की स्थिति और बिगड़ गई.

यह भी पढ़ेंः लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

DelhiSupreme CourtChief Justice

