बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई सबसे ज्यादा आलोचना
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने एक प्रोग्राम में बताया कि उन्हें अपने ही एक फैसले की वजह से काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था. यहां तक कि खुद उन्ही के जाति के लोगों ने उनको निशाना बनाया था. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 24, 2025, 01:25 PM IST
Chief Justice of India: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने शनिवार को कहा है कि उन्हें रिजर्वेशन में अनुसूचित जातियों (SC) की उप-श्रेणी पर दिए गए फैसले के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. उन्होंने इस बात पर और दुख जताया कि खुद उन्हें अपनी ही बिरादरी के लोगों के जरिए आलोचना का झेलनी पड़ी.

क्या था सुप्रीम कोर्ट फैसला?

अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से कहा था कि अनुसूचित जातियां एक जैसी नहीं हैं. इसलिए राज्यों को हक है कि वे SC में उप-श्रेणी बनाकर सबसे पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन दे सकें. इसी फैसले को लेकर गोवा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एक प्रोग्राम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,'मेरे फैसले पर बहुत आलोचना हुई लेकिन मेरा मानना है कि मुझे फैसला जनता की चाह या दबाव देखकर नहीं, बल्कि कानून और अपनी अंतरात्मा के मुताबिक लिखना चाहिए.'

यह भी पढ़ें: देश को मिला पहला बौद्ध और दूसरा दलित CJI, कौन हैं जस्टिस बीआर गवई?

'IAS और किसान के बच्चे बराबर नहीं हो सकते'

CJI गवई ने यह भी कहा कि उन्होंने SC-ST से 'क्रीमी लेयर' को बाहर करने पर भी सवाल उठाया था. उन्होंने कहा,'अगर किसी का बच्चा मुंबई या दिल्ली के बड़े स्कूलों में पढ़ता है, IAS अफसर के परिवार से आता है तो क्या उसकी तुलना एक मजदूर या किसान परिवार के बच्चे से की जा सकती है.

क्या है अनुच्छेद 14 का मतलब?

चीफ जस्टिस ने समझाया कि संविधान का अनुच्छेद-14 का मतलब यह नहीं है कि सबको बिल्कुल एक जैसा बराबर मान लिया जाए. हमारे संविधान का मकसद है कि असमान लोगों को अलग तरह का सहारा देकर बराबरी पर लाया जाए. इसलिए गांव के मजदूर के बच्चे और बड़े अफसर के बच्चे को एक कतार में खड़ा करना बराबरी की भावना के खिलाफ है.'

यह भी पढ़ें:
'फुल इज्जत' नहीं मिलने पर नाराज हुए थे भारत के मुख्य न्यायाधीश गवई भूषण, महाराष्ट्र सरकार ने बनाया ‘स्थायी अतिथि’, तय किए प्रोटोकॉल

बुलडोजर एक्शन पर क्या बोले CJI?

इस मौके पर उन्होंने उस फैसले का भी जिक्र किया जिसमें बिना कानूनी प्रक्रिया के लोगों के घर तोड़ने पर रोक लगाई गई थी. उन्होंने कहा,'हमें यह देखकर चिंता हुई कि जिन पर केस भी नहीं चला, उनके घर तोड़े जा रहे थे. परिवार के बेकसूर सदस्य भी सजा झेल रहे थे. हमने कहा कि यहां तक कि अगर कोई दोषी साबित हो जाए, तब भी उसे कानून के तहत अधिकार मिलना चाहिए और कार्यपालिका को जज बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी.'

