सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस बोले- अब सामंती लॉर्ड नहीं रहे, CM फडणवीस बैठे सुनते रहे

CJI on Bombay High Court New Building: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने एक कार्यक्रम में बड़ा संदेश दिया है. अदालत की आधुनिक इमारत को लेकर उन्होंने कहा कि यह न्याय का मंदिर होता है, कोई सेवन स्टार होटल नहीं. मौका था बॉम्बे हाई कोर्ट की बांद्रा में प्रस्तावित नई इमारत के शिलान्यास समारोह का. CJI ने फिजूलखर्ची रोकने के लिए साफ कह दिया कि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जज अब सामंती लॉर्ड नहीं रहे.

दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग बननी है उसका डिजाइन भव्य बनाया गया है. सीजेआई ने अखबारों में इसके बारे में पढ़ा था. कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के सामने उन्होंने मंच से इसका जिक्र कर दिया. CJI बोले कि मैंने पढ़ा (अखबार में) कि इस बिल्डिंग में केवल दो जजों के इस्तेमाल के लिए एक लिफ्ट होगी... मैं कहना चाहता हूं कि जज अब सामंती लॉर्ड नहीं रहे. उनका इशारा अंग्रेजों के समय की व्यवस्था से था.

सीजेआई को ठीक नहीं लगा वो प्लान

साफ है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को वो प्लान अच्छा नहीं लगा जिसमें प्रस्तावित हाई कोर्ट की बिल्डिंग में ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें एक लिफ्ट केवल दो जजों के इस्तेमाल के लिए रिजर्व रखी जाएगी. उन्होंने इस पर असहमति व्यक्त की. CJI ने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि जज अब सामंती लॉर्ड नहीं हैं. चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, या कार्यपालिका या विधायिका का कोई व्यक्ति. हम सभी का अस्तित्व केवल नागरिकों की सेवा के लिए है.

Paving the Way for World-Class Law Education in Maharashtra! Attended the Maharashtra National Law University Mumbai's project initiation and stone plaque unveiling ceremony & special felicitation of the Hon Chief Justice of India, Bhushan Gavai Ji. After our bold decision in… https://t.co/FKlm8EELc4 pic.twitter.com/Q5j9hmnRxs — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 5, 2025

सीएम को देनी पड़ी सफाई

चीफ जस्टिस की बात सुनकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी सहमति जताते हुए कहा कि आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर से कहा गया है कि नए इमारत की भव्यता शाही सोच से नहीं बल्कि भारतीय संविधान के आदर्शों के हिसाब से होनी चाहिए.

इससे पहले सीजेआई ने कहा था कि डिजाइन को अंतिम रूप देने से पहले कुछ सुझावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए. ये बिल्डिंग वकीलों और वादियों की काम से जुड़ी जरूरतों को भी पूरा करे.

