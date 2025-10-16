चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में भगवान विष्णु का जिक्र क्यों?

चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू हो सकती है. जी हां, भारत के अटॉर्नी जनरल ने अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने को लेकर सहमति दे दी है. वरिष्ठ वकील विकास सिंह (SCBA अध्यक्ष) और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संयुक्त रूप से जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का जिक्र किया. राकेश किशोर ने पिछले हफ्ते कोर्ट रूम में भारत के चीफ जस्टिस पर जूता उछाला था. बाद में मीडिया में दिए बयान में उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है. अब उनके खिलाफ एक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, यह जानना दिलचस्प है.

यह मामला काफी चर्चा में रहा है. प्रधानमंत्री ने खुद कुछ घंटे बाद ही सीजेआई को फोन किया था. पूरे देश में वकील के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी थी. अब सरकार ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया है. जस्टिस सूर्य कांत दूसरे सीनियर जज हैं जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के मामलों की लिस्टिंग करते हैं. आगे पढ़िए सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ. आखिर में सोशल मीडिया एल्गोरिदम के साथ सुप्रीम कोर्ट में भगवान विष्णु का भी जिक्र हुआ.

सिंह- सोशल मीडिया पर यह लगातार चल रहा है... वह आगे कह रहे हैं कि मुझे कोई पछतावा नहीं है. (उनका इशारा वकील की तरफ था)

Add Zee News as a Preferred Source

सॉलिसिटर जनरल- कुछ लोग इसका महिमामंडन कर रहे हैं... कह रहे हैं कि ऐसा करने में बहुत देर हो चुकी है.

जस्टिस सूर्यकांत- माननीय चीफ जस्टिस ने उदारता दिखाई है... इससे पता चलता है कि संस्था इस तरह की घटनाओं से प्रभावित नहीं होती.

वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने पीठ को अटॉर्नी जनरल की तरफ से सहमति दिए जाने की जानकारी दी और सॉलिसिटर जनरल ने इसकी पुष्टि की.

सिंह- मैंने अटॉर्नी जनरल की सहमति ले ली है और कल सुनवाई की मांग कर रहा हूं.

सॉलिसिटर जनरल- अटॉर्नी जनरल ने सहमति दे दी है, मैं भी अपने मित्र के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू कीजिए. संवैधानिक निष्ठा सवालों के घेरे में है.

सिंह- मैं इस घटना का महिमामंडन करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक लगाने के लिए 'जॉन-डो' आदेश की भी मांग करता हूं. (जॉन-डो आदेश एक कानूनी ऑर्डर होता है जो उल्लंघन वाली किसी गतिविधि को रोकने के लिए दिया जाता है जहां गलत करने वालों की पहचान अज्ञात हो.)

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.बागची की पीठ ने पूछा कि क्या इस मुद्दे को आगे उठाया जाना चाहिए. उन्होंने इस ओर इशारा किया कि मुख्य न्यायाधीश ने खुद इस घटना को अनदेखा कर दिया है. जस्टिस कांत ने कहा, 'माननीय मुख्य न्यायाधीश अत्यंत उदार हैं... इससे पता चलता है कि संस्था इस तरह की घटनाओं से प्रभावित नहीं होती.'

सिंह- कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान विष्णु इसका फैसला करेंगे. भगवान विष्णु इसे कभी सही नहीं ठहराएंगे और न ही इस तरह की हिंसा को सही मानेंगे. यह भगवान विष्णु का भी अपमान है.

जस्टिस कांत- पवित्र शास्त्रों ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है. हालांकि अगर अदालत आगे कार्रवाई करती है तो यह मामला सोशल मीडिया पर फिर से तूल पकड़ेगा.

जस्टिस बागची (सिंह के सोशल मीडिया जिक्र पर)- एल्गोरिदम को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वह व्यक्तियों को आकर्षित करे. जब इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं और हिट्स की संख्या बढ़ती है तो एल्गोरिदम ऐसी सामग्री को बढ़ावा देता है. ऐसी स्थितियों में मिस्टर सिंह, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इससे भी पैसा भुनाया जाएगा. इसे स्वाभाविक रूप से समाप्त होने दें.