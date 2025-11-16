'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से नहीं कर सकते', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना

भारतीय संविधान में आरक्षण को लेकर लगातार बहस चलती आई है. जब आरक्षण लागू किया गया था तब ये एक निश्चित समय के लिए लागू किया गया था. राजनीतिक पार्टियां लगातार वोटबैंक के लालच में लगातार आरक्षण को एक्सटेंड करती जा रही हैं. अब भारत के प्रधान न्यायाधीश (Chief Justice) बी आर गवई ने रविवार (16 नवंबर) को फिर से दोहराया कि अनुसूचित जातियों (SC) को आरक्षण देने में क्रीमी लेयर को शामिल न किया जाए. इसका मतलब जिन्हें वास्तव में आरक्षण की जरूरत है सिर्फ उन्हें ही आरक्षण दिया जाए.

CJI बी आर गवई एससी के आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल नहीं करने के पक्ष में हैं. उन्होंने '75 वर्षों में भारत और जीवंत भारतीय संविधान' नामक एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा,आरक्षण के मामले में एक IAS अधिकारी के बच्चों की तुलना एक गरीब खेती करने वाले मजदूर के बच्चों से नहीं की जा सकती.' उन्होंने आगे कहा, 'मैंने अपनी ओर से ये विचार रखा है कि आरक्षण में क्रीमी की अवधारणा नहीं होनी चाहिए. उन्होंने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ एवं अन्य' केस का उदाहरण देते हुए कहा यह लागू होना चाहिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू होता है, वहीं अनुसूचित जातियों पर भी लागू होना चाहिए. हालांकि इस मुद्दे पर मेरे फैसले की व्यापक रूप से आलोचना हुई है.'

साल 2024 में भी चीफ जस्टिस ने कहा था आरक्षण पर नीति विकसित करें

चीफ जस्टिस ने आगे कहा,'हालांकि, मेरा अभी भी यही मानना है कि न्यायाधीशों के सामान्यतः अपने फैसलों को सही ठहराने की अपेक्षा नहीं की जाती है. उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल अभी मेरे रिटायरमेंट में एक सप्ताह का समय बाकी है. उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों में देश में समानता और महिला सशक्तिकरण भी तेजी से बढ़ा है. उन्होंने इसके पहले साल 2024 में ये कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी आने वाली क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण का लाभ लेने से इनकार करने की एक नीति विकसित करनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई