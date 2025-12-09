'ऐसा लगता है कि ये मंच उन्हें...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI?

Supreme Court: पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया में लगे BLO की सुरक्षा की मांग की गई थी. जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर बोलते हुए CJI ने ये बात कही है.
Supreme Court: देश के कई राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है. SIR प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से ही इसे लेकर राजनीति माहौल गरमाया हुआ है. विपक्ष भी सरकार पर तंज कस रहा है. SIR के दौरान कई ऐसी चीजें भी सामने आई जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया में शामिल ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की नियुक्ति की मांग की गई थी. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी. अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये बात कही है.
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दौरान चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि तमाम राजनेता इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं. ऐसा लगता है कि ये मंच उन्हें हाईलाइट कर रहा है. वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि BLO को धमकी के मामले में सिर्फ एक FIR दर्ज है, बाकि हिंसा की जो बात याचिका में उठाई जा रही है वो पुरानी घटनाओं के बारे में हैं. आम तौर पर चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग के नियंत्रण में नहीं दिए जाते. इसके अलावा चुनाव आयोग के वकील ने भी BLOs को सुरक्षा दिए जाने की मांग का समर्थन किया.
इससे पहले नवंबर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में लगे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और अन्य निर्वाचन अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार को एक पत्र लिखा था. पत्र में उन्होंने लिखा कि बूथ लेवल अधिकारियों और अन्य क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की जान को खतरा है. ऐसे में काम में बाधा आ रही है.
बीएलओ को धमकाने के आरोप तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े लोगों पर लगे थे और कहा जा रहा था का इन्होंने रिश्वत देने के लिए BLO से संपर्क भी किया था. ये लोग अवैध मतदाताओं के नाम शामिल करने का दबाव बना रहे थे. हालांकि जब चुनाव आयोग ने डीजीपी को पत्र लिखा थो उसके बाद TMC नेताओं ने इन आरोपों का खंडन किया. (इनपुट)
