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Hindi Newsदेशकुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं...! सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी किस मामले में की?

कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं...! सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी किस मामले में की?

CJI सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायपालिका पर बढ़ते हमलों पर आज सख्त टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि कुछ लोग रोजगार या पहचान न मिलने पर एक्टिविस्ट बनकर हर किसी पर हमला करते हैं. कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट मामले में दायर याचिका खारिज करते हुए इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया. 

Written By  Arvind Singh|Last Updated: May 15, 2026, 05:31 PM IST
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supreme court of india hearing
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देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायपालिका और कानूनी व्यवस्था पर बढ़ते हमलों को लेकर शुक्रवार को सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग पेशे में जगह नहीं बना पाते और फिर मीडिया, सोशल मीडिया या एक्टिविज्म के जरिए हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं.

यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जिसे वकील संजय दुबे ने दायर किया था. याचिका में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट नामित करने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को लागू करने में देरी की है. याचिकाकर्ता ने अदालत से अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी.

सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता के रवैये पर नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालतों और न्यायपालिका पर लगातार अनावश्यक हमले किए जा रहे हैं. उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ युवा 'कॉकरोच की तरह' होते हैं, जिन्हें न रोजगार मिलता है और न ही पेशे में पहचान बनती है. ऐसे लोग फिर एक्टिविस्ट बनकर हर किसी पर आरोप लगाने लगते हैं.

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कोर्ट ने साफ कहा कि सीनियर एडवोकेट का दर्जा अदालत की ओर से दिया जाने वाला सम्मान है. इसे मुकदमेबाजी या दबाव बनाकर हासिल करने की कोशिश नहीं की जा सकती. बेंच ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं और अदालतों को अनावश्यक विवादों में घसीटने का प्रयास करती हैं.

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Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

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