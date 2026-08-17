/जाने का सवाल ही नहीं उठता...: NALSAR विवाद पर BCI के यू-टर्न के बाद अब CJI सूर्यकांत ने तोड़ी चुप्पी

NALSAR Convocation Row: हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित 'नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च' (NALSAR) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के दीक्षांत समारोह को लेकर उपजे विवाद पर अब खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत का बड़ा बयान सामने आया है. CJI ने साफ किया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण कभी स्वीकार ही नहीं किया था, इसलिए वहां जाने या न जाने को लेकर विवाद खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है. जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को संबोधित करने के बाद CJI कांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरे कॉन्वोकेशन में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता.
NALSAR प्रशासन ने अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार अगस्त के अंत या सितंबर में प्रस्तावित दीक्षांत समारोह के लिए CJI सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था. हालांकि, यूनिवर्सिटी के कुल 1400 छात्रों में से 400 से अधिक छात्रों ने CJI को बुलाए जाने का विरोध करते हुए एक पत्र जारी कर दिया. यह विवाद तब और गरमा गया जब वकीलों की शीर्ष संस्था 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' (BCI) ने इस विरोध पर कड़ा रुख अपनाते हुए विरोध करने वाले ग्रेजुएट्स को 'ब्लैकबॉल' (पंजीकरण रोकने) की चेतावनी दे दी. हालांकि, बाद में विवाद बढ़ता देख BCI ने खेद जताते हुए अपना यह आदेश वापस ले लिया.
छात्रों के विरोध की जड़ 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च और उस दौरान हुई पुलिस ज्यादतियों से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से जुड़ी है. छात्रों की इस नाराजगी की मुख्य वजह 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से जुड़ी है, जब एक वकील ने बिना कोई औपचारिक याचिका दायर किए केवल वीडियो फुटेज के आधार पर कथित पुलिस कार्रवाई पर स्वतः संज्ञान लेने की गुहार लगाई थी. इस पर पहले से ही मुकदमों के भारी बोझ से दबी CJI की बेंच ने वकील को कोर्ट का कीमती समय बर्बाद न करने और उचित प्रक्रिया के तहत विधिवत याचिका दाखिल करने की नसीहत दी थी, जिसे लेकर छात्रों के एक वर्ग में रोष फैल गया.
याचिकाएं दाखिल होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली बेंच ने पूरे मामले पर संवेदनशीलता और निष्पक्षता से सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने पुलिस को छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक या जबरन कार्रवाई न करने का सख्त आदेश देते हुए घटना के सभी सीसीटीवी फुटेज व वीडियो साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया.
इसके साथ ही, अदालत ने घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की उस याचिका को भी विचारार्थ स्वीकार किया, जिसमें छात्र आंदोलन में आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं. वहीं, प्रदर्शनों के दौरान पेलेट गन और फेशियल रिकग्निशन के इस्तेमाल की निष्पक्ष जांच के साथ-साथ भविष्य में ऐसे हिंसक हालात से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र कमीशन और देशव्यापी गाइडलाइन बनाने पर सभी पक्षों से सुझाव भी मांगे हैं.