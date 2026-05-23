कॉकरोच नहीं... CJI ने अब ऐसा क्या कह दिया कि लोगों ने खुला खत लिख कहा- टिप्पणी वापस लें!

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. 11 मई को CJI ने गुजरात के पिपावाव पोर्ट के एक्स्टेंशन से जुड़े एक केस की सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की, वो कई लोगों को चुभ गई है. 600 से अधिक पर्यावरणविद, लीगल एक्सपर्ट्स और पूर्व नौकरशाहों ने सीजेआई के नाम खुला खत लिखते हुए मांग की है कि वे पर्यावरण से संबंधित मामलों में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालों पर की गई टिप्पणी वापस लें.

चिट्ठी में क्या-क्या कहा गया?

सीजेआई के नाम पर जारी की गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि पर्यावरण बचाने के लिए गलत फैसलों और अनियमितताओं पर कोर्ट का रुख करना उनका अधिकार है. दरअसल, सीजेआई सूर्यकांत ने पर्यावरण से जुड़े एक केस की सुनवाई के दौरान कहा था कि देश में जिस रफ्तार से याचिकाएं दाखिल की जाती हैं, उसके पीछे न्याय पाना कम, विकास योजनाओं को रोकने का भाव ज्यादा होता है. सीजेआई ने कहा था कि देश में एक भी ऐसी कोई परियोजना नहीं है, जिस पर ऐसे 'तथाकथित' पर्यावरणविद् ये कहें कि वो इसका स्वागत करते हैं. अपनी डिग्रियों के साथ कोई दावा करता है कि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूं तो कोई कहता है कि मैं पर्यावरणविद तो कोई खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताता है.

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तो फिर आवाज उठाने में हिचकिचाएंगे लोग

खत में कहा गया है कि सीजेआई की इन बातों से देश के छोटे किसान, जानवर पालने वाले, आदिवासी समुदाय, मछली पालने वाले और विकास परियोजनाओं के दौरान प्रभावित होने वाले ग्रामीण और शहरी लोगों ने चिंता जाहिर की है. पत्र में लिखा है कि भले ही सीजेआई की ये टिप्पणी मौखिक है, लेकिन जब ऐसी बातें बड़े स्तर पर और देश की शीर्ष मंचों से की जाए तो उसका बहुत गहरा असर होता है. इससे भविष्य में पर्यावरण के प्रति जागरूक लोग कुछ गलत होते देखकर भी आवाज उठाने में हिचकिचाएंगे.

NGT का जिक्र क्यों किया गया?

पर्यावरण बचाने के नाम पर होने वाले सभी मुकदमे गलत होते हैं और विकास कार्यों को रोक देते हैं, ऐसा कहना गलत है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हवाला देते हुए कहा गया कि इसमें आईं 80 फीसदी से अधिक आपत्तियां जायज होती हैं. पत्र में लिखा है कि देश की सुप्रीम कोर्ट में जितने केस पहुंचते हैं, उनमें पर्यावरण से जुड़ीं जनहित याचिकाएं बहुत कम होती हैं. पत्र में कहा गया है कि पर्यावरण से जुड़े केसों पर ऐसा कहना पूर्वाग्रह और पक्षपातपूर्ण लगता है. भारतीय संविधान में भी कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह नदियों, झीलों, जंगल, वन्य जीवों और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करे.

कॉकरोच करा चुका है किरकिरी!

गौरतलब है कि इससे पहले सीजेआई सूर्यकांत अपने कॉकरोच वाले बयान के कारण सुर्खियों में थे. उन्होंने कहा था कि देश में कुछ लोग अपने पेशे में जगह नहीं बना पाते तो वे सोशल एक्टिविस्ट या फिर मीडिया में चले जाते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ युवा 'कॉकरोच' की तरह होते हैं, जिन्हें न रोजगार मिलता है, ना ही वे अपने पेशे में सफल हो पाते हैं. सीजेआई का ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया था. उसके बाद ही सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नाम से एक पेज बना जिसके कुछ ही घंटों में कई मिलियन फॉलोवर्स हो गए थे.