Advertisement
trendingNow13211710
Hindi Newsदेशइसमें ब्राह्मणों की क्या गलती...? जस्टिस सूर्यकांत के नाम से वायरल हुआ फेक बयान, CJI बोले- आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई

'इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती...? जस्टिस सूर्यकांत के नाम से वायरल हुआ फेक बयान, CJI बोले- आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई

CJI Viral Statement: भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सोशल मीडिया पर उनके नाम से वायरल एक कथित जातिवादी बयान को फर्जी और दुर्भावनापूर्ण बताया है. CJI ने कहा कि यह न्यायपालिका और संवैधानिक मूल्यों को बदनाम करने की साजिश है. उन्होंने चेतावनी दी कि फेक न्यूज और भ्रामक पोस्ट फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 

Written By  Arvind Singh|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 10, 2026, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CJI Surya Kant
CJI Surya Kant

CJI Surya Kant: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोशल मीडिया पर उनके नाम से वायरल किए जा रहे एक कथित जातिवादी बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है. उन्होंने इस बयान को पूरी तरह फर्जी, दुर्भावनापूर्ण और समाज को भड़काने की कोशिश बताया है. मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा कि उनके नाम से मनगढ़ंत बयान फैलाना न केवल बेईमानी है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों और न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा हमला भी है.

किस बयान को लेकर मचा विवाद?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @UnreservedMERIT नाम के अकाउंट से एक कथित बयान वायरल किया गया. इस पोस्ट में दावा किया गया कि CJI सूर्यकांत ने कहा है कि 'अगर कोई समाज IAS, IPS, CJI, राष्ट्रपति और PM देने के बाद भी खुद को शोषित मानता है, तो गलती ब्राह्मणों की नहीं बल्कि उसकी मानसिकता की है.' यह बयान तेजी से सोशल मीडिया पर फैलने लगा, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया.

यह बयान पूरी तरह झूठा और शरारतपूर्ण

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी कर कहा कि यह बयान पूरी तरह निराधार और फर्जी है. उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायिक पद के साथ काल्पनिक उद्धरण जोड़ना घोर बेईमानी, जानबूझकर सामाजिक उकसावे और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अवमानना का कृत्य है. CJI ने यह भी कहा कि इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना हरकतें न्यायपालिका और कानून व्यवस्था में जनता के भरोसे को कमजोर करती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी

मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय ने मीडिया संस्थानों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आम नागरिकों से अपील की है कि वे बिना सत्यापन ऐसी मनगढ़ंत सामग्री को शेयर या प्रमोट न करें. बयान में स्पष्ट कहा गया कि वायरल पोस्ट में लिखी गई बातें CJI के विचारों या व्यक्तित्व को नहीं दर्शातीं.

ये भी पढ़ें: 1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! रविवार को होगी स्पेशल सुनवाई, क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा मद्रास HC?

फेक न्यूज फैलाने वालों को भुगतना होगा अंजाम

CJI कार्यालय ने संकेत दिए हैं कि इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है. बयान में कहा गया कि जो लोग इस तरह की झूठी खबरें और भ्रामक टिप्पणियां फैलाने में शामिल हैं, उन्हें कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा. इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैल रही फेक न्यूज, जातीय उकसावे और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ दुष्प्रचार को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

TAGS

CJI Surya Kantfake newsSupreme Court

Trending news

विजय को बधाई के बाद PM ने कांग्रेस पर बोला हमला,कहा- ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे ठगा नहीं
PM Modi
विजय को बधाई के बाद PM ने कांग्रेस पर बोला हमला,कहा- ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे ठगा नहीं
मई की गर्मी में चक्रवात की एंट्री! दिल्ली-NCR समेत 13 राज्यों में अगले 48 घंटे भारी
IMD Weather Alert
मई की गर्मी में चक्रवात की एंट्री! दिल्ली-NCR समेत 13 राज्यों में अगले 48 घंटे भारी
'हनुमान सर्किल' या 'टीपू सुल्तान' नाम बदलने को लेकर भड़का तनाव; आमने-सामने आए लोग
Andhra pradesh news
'हनुमान सर्किल' या 'टीपू सुल्तान' नाम बदलने को लेकर भड़का तनाव; आमने-सामने आए लोग
हिमंता के हाथों में फिर होगी असम की कमान, BJP विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला
Himanta Biswa Sarma
हिमंता के हाथों में फिर होगी असम की कमान, BJP विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला
शपथ के बाद विजय का जनता को बड़ा तोहफा, 200 यूनिट बिजली समेत इन ऑर्डर्स पर किए साइन
Tamil Nadu
शपथ के बाद विजय का जनता को बड़ा तोहफा, 200 यूनिट बिजली समेत इन ऑर्डर्स पर किए साइन
बंगाल में सुवेंदु बने खेवनहार, अब केरल में भी BJP की वही डगर? एक दशक में खिलेगा कमल!
West Bengal
बंगाल में सुवेंदु बने खेवनहार, अब केरल में भी BJP की वही डगर? एक दशक में खिलेगा कमल!
कौन हैं फर्राटेदार हिंदी बोलने वालीं एस कीर्तना? विजय के 9 रत्नों में हुईं शामिल
Who is S Keerthana
कौन हैं फर्राटेदार हिंदी बोलने वालीं एस कीर्तना? विजय के 9 रत्नों में हुईं शामिल
थलापति के साथ इन 9 लोगों ने ली शपथ, देखें विजय कैबिनेट की पूरी लिस्ट
thalapathy vijay
थलापति के साथ इन 9 लोगों ने ली शपथ, देखें विजय कैबिनेट की पूरी लिस्ट
विजय शपथ ले रहे थे.. ताली बजाते ही फफक कर रो पड़े के पिता, कैमरे में कैद हुआ भावुक पल
Thalapathy Vijay CM
विजय शपथ ले रहे थे.. ताली बजाते ही फफक कर रो पड़े के पिता, कैमरे में कैद हुआ भावुक पल
1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा HC?
Tamil Nadu
1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा HC?