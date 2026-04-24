पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण बंपर मतदान पर SC ने जाहिर की खुशी, कहा- लोकतंत्र मजबूत हुआ

West Bengal Assembly polls: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के पहले चरण में 152 सीटों के लिए रिकॉर्ड 92.72 प्रतिशत वोटिंग हुई है. इतनी भारी वोटिंग ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच का भी ध्यान खींचा है, जो इस वक्त बंगाल की मतदाता सूची से जुड़े विवादों और याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.
Trending Photos
West Bengal Assembly polls: पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण में करीब 92 फीसदी मतदान होने पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जाहिर की है. चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं इस मतदान प्रतिशत को देखकर बहुत खुश हूं. जब लोग वोट डालते हैं, तो लोकतंत्र मजबूत होता है. जब लोग अपने अधिकार को समझकर वोट डालते हैं, तो वो फिर हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते. बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस बागची ने भी कहा कि राहत की बात यह भी रही कि चुनाव के दौरान हिंसा की कोई बड़ी घटना भी नहीं हुई.
बंगाल का इतिहास हिंसा-ग्रस्त चुनावों से जुड़ा रहा है, ऐसे में शांतिपूर्ण माहौल में 92.72 प्रतिशत मतदान होना अपने आप में बड़ा संकेत माना जा रहा है. शांतिपूर्ण बंपर मतदान पर टीएमसी नेता और वकील कल्याण बनर्जी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी संतोष जाहिर किया. SIR मामले की सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी ने कहा कि गुरुवार को हुए मतदान में करीब 92 फीसदी लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है. यह बहुत अच्छी बात है. बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरी जगहों से वोट डालने बंगाल आए.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि 92 फीसदी मतदान अपने आप में ऐतिहासिक है. कुछ चुनिंदा घटनाओं को छोड़ दिया जाए, तो चुनाव शांतिपूर्ण ही रहा है, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने शानदार काम किया है. जस्टिस बागची ने इस पर बंगाली में एक लोकोक्ति का हवाला देते हुए कहा कि राजाओं के बीच युद्ध होता है, लेकिन जान आम लोगों की जाती है.
सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी ने कहा कि एपीलेट ट्रिब्यूनल ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के इच्छुक 27 लाख लोगों में से बहुत कम अपील पर फैसला लिया है. 27 लाख में से सिर्फ 136 अपील का अभी तक निपटारा हुआ है. चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने ट्रिब्यूनल को पहले ही तेजी से अपील पर फैसला लेने को कहा है, बाकी ऐसे मामलों में कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रुख किया जा सकता है.
पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर लगे कुछ चुनाव अधिकारियों ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. अधिकारियों ने शिकायत की कि उनका नाम खुद वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. वकील एम. आर. शमशाद ने CJI की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला उठाया. वकील ने कहा कि ऐसे 65 चुनाव अधिकारी हैं, वे लोग चुनाव कराने की ड्यूटी पर हैं. उनके पास वोटर आईडी भी था, लेकिन फिर भी अचानक उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया. इस वजह से अब वे खुद वोट नहीं डाल पा रहे हैं.
वकील एम. आर. शमशाद ने कहा कि बिना कारण बताए वोटर लिस्ट से नाम काटने का फैसला गलत और मनमाना है. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपनी बात पहले एपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने रखें. ट्रिब्यूनल इस मामले को देखेगा और फैसला करेगा. जस्टिस बागची ने कहा कि इस बार के चुनाव में शायद वे लोग वोट न डाल पाएं, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में आगे बना रहे, यह ज्यादा अहम बात है. इसका ध्यान रखा जाएगा.
ये भी पढ़ें: प्रेस रूम से हाईवोल्टेज ड्रामा.. PSL की इंटरनेशनल फजीहत, पत्रकार बेकाबू हुआ दिग्गज
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.