विकास रोकना ही मकसद है... CJI के इस बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को खुली चिट्ठी लिखकर की ये बड़ी मांग

CJI Surya Kant: देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की एक तीखी टिप्पणी को लेकर इस वक्त देश के कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक हलकों में भारी कोहराम मचा हुआ है. हालांकि यह टिप्पणी करीब 15 दिन पुरानी है, लेकिन इसके खिलाफ विरोध की आग ठंडी होने के बजाय और तेज हो गई है.

पूर्व सिविल सेवकों, नामचीन वकीलों, पर्यावरणविदों और नागरिक समाज के बड़े समूहों ने एकजुट होकर CJI सूर्यकांत को एक 'खुली चिट्ठी' (Open Letter) भेज दी है. इस चिट्ठी में कोर्ट के उस रवैये की कड़े शब्दों में आलोचना की गई है, जिसमें विकास परियोजनाओं का विरोध करने वाले एक्टिविस्टों की नीयत पर सवाल उठाए गए थे. दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब CJI जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने 11 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान जनहित याचिकाओं (PIL) की बाढ़ पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी.

CJI की वो टिप्पणी जिसपर मचा है बवाल

यह पूरा मामला गुजरात के पिपावाव बंदरगाह (Pipavav Port) के विस्तार से जुड़ा है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने इस विस्तार को मिली पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी. इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में माहौल तब गर्मा गया जब CJI सूर्यकांत ने याचिकाओं के ट्रेंड पर सवाल उठाए.

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CJI की पीठ ने तल्ख लहजे में कहा था कि हमें इस देश में एक भी ऐसी परियोजना दिखाओ, जिसके बारे में ये कथित पर्यावरणविद और कार्यकर्ता कहें कि हम इसका स्वागत करते हैं. आप हर चीज को अदालत में घसीट लाते हैं. इस देश में जिस तरह की याचिकाएं दायर की जा रही हैं, उनका मकसद सिर्फ विकास को रोकना है. यही समस्या है. आप लोग नहीं चाहते कि बंदरगाहों का विस्तार हो, फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? CJI ने आगे यह भी कह दिया था कि आप सीधे NGT चले जाते हैं, जिससे आपकी नीयत पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं. यदि आप सचमुच विशेषज्ञ हैं, तो किसी अधिकारी के पास जाकर कमियां क्यों नहीं बताते? आप कोई RTI कार्यकर्ता हैं, फलां-फलां कार्यकर्ता हैं... जहां दांव लगे, वहीं....

700 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने जताई आपत्ति

CJI की इस नीयत और दांव वाली टिप्पणी ने देश के एक्टिविस्टों और पूर्व अधिकारियों को आहत कर दिया. 22 मई को देश के तीन बड़े समूहों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपनी गंभीर चिंताएं दर्ज कराई हैं. देश के 71 पूर्व नौकरशाहों और वकीलों के इस मंच ने कहा कि देश के सर्वोच्च पद से आई ऐसी टिप्पणियां पर्यावरण और संरक्षण के सुरक्षा उपायों को कमजोर कर सकती हैं. इसका बुरा असर निचली अदालतों पर भी पड़ेगा, जो पर्यावरण के मामलों की सुनवाई में ऐसा ही नकारात्मक रवैया अपना सकती हैं.

बता दें कि देश के 600 से अधिक नागरिकों ने संयुक्त हस्ताक्षर कर कहा कि कोर्ट की इस टिप्पणी से उन आम नागरिकों को संदिग्ध के तौर पर पेश किए जाने का खतरा पैदा हो गया है, जो सिर्फ पर्यावरण की भलाई के लिए कानूनी रास्ता चुनते हैं. देश के 72 वकीलों, लॉ प्रोफेसरों और लॉ छात्रों ने सीधे मांग की है कि उच्चतम न्यायालय को अपनी इन हालिया टिप्पणियों को तुरंत वापस लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी कोर्ट द्वारा ही दशकों में तैयार किए गए न्यायशास्त्र के खिलाफ है.

आंख मूंदकर भरोसा न करे कोर्ट

पूर्व नौकरशाहों और विशेषज्ञों ने अपनी चिट्ठी में सरकार के सिस्टम पर भी करारा तंज कसा है. पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनाए गए ज्यादातर विशेषज्ञ और वैधानिक निकायों में सिर्फ सरकारी या रिटायर्ड सरकारी अधिकारी ही बैठे होते हैं. प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि वह इन मूल्यांकन निकायों और सरकारी रिपोर्टों पर आंख मूंदकर भरोसा न करे, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से काम करने के बजाय सरकार के लिए सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं.

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याचिकाकर्ताओं को मिली आंशिक राहत

भले ही कोर्ट रूम में बहस तीखी रही, लेकिन कानूनी तौर पर CJI की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को पूरी तरह निराश नहीं किया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वे NGT द्वारा बिना कारण बताए अपील खारिज करने के तरीके से सहमत नहीं हैं. इसलिए याचिकाकर्ताओं को वापस NGT के सामने पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दायर करने की आजादी दी गई. हालांकि, इस आंशिक राहत के बावजूद, सुनवाई के दौरान पर्यावरणविदों को लेकर की गई मौखिक टिप्पणियों ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है. बहस इस बात पर कि देश के विकास और पर्यावरण की रक्षा के बीच संतुलन आखिर कैसे बनेगा?