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'मैं छात्रों के साथ, ये मेरे और उनके बीच का मामला', CJI सूर्यकांत ने BCI को लगाई कड़ी फटकार

NALSAR लॉ विश्वविद्यालय को लेकर BCI की ओर से दिए गए विवादास्पद आदेश पर CJI ने कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि सभी छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 14, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:43 PM IST
'मैं छात्रों के साथ, ये मेरे और उनके बीच का मामला', CJI सूर्यकांत ने BCI को लगाई कड़ी फटकार
Image Credit: BCI के एक्शन पर CJI ने नाराजगी जताई है. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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