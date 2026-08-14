'मैं छात्रों के साथ, ये मेरे और उनके बीच का मामला', CJI सूर्यकांत ने BCI को लगाई कड़ी फटकार

Supreme Court News: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने NALSAR लॉ विश्वविद्यालय के विवादास्पद आदेश पर कड़ी और सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है और देश के किसी भी कोने में छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं. सीजेआई ने साफ किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है.
दरअसल, शुक्रवार (14 अगस्त) को सीजेआई ने BCI के उस आदेश पर नाराजगी जाहिर की है, जिसमें साल 2026 बैच के NALSAR लॉ विश्वविद्यालय के छात्रों के वकालत के रूप रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जाए. इसी मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए सीजेआई ने कहा कि यह उनके और छात्रों के बीच का मामला है. इसमें बीसीआई को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने इस पूरे मामले में BCI से जवाब मांगा है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह साफ किया कि NALSAR लॉ विश्वविद्यालय के किसी छात्र या प्रोफेसर के खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए. सीजेआई ने साफ किया कि ऐसा करना नियम के खिलाफ होगा.
गौरतलब है कि हाल में कानूनी शिक्षा और वकीलों की नियति तय करने वाली संस्था बार काउंसि ऑफ इंडिया ने एक ऐसा आदेश जारी किया, जिसके बाद हलचल मच गई. BCI की ओर से इस आदेश में कहा गया कि सभी राज्यों का बार काउंसिल को आदेश दिया जाता है कि वे NALSAR विश्वविद्यालय हैदराबाद के पास होने वाले छात्रों को वकील के रूप में इनरोल न करें. हालांकि, इस आदेश का भारी विरोध होने लगा और इसे वापस लेना पड़ा.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सीजेआई की ओर से मामले में एक कड़ी टिप्णणी की गई, जिसमें कहा गया कि यह बिल्कुल अनावश्यक था. मैं खुद भी एक छात्र था जो विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से शामिल रहा हूं. यह मेरे और छात्रों के बीच बातचीत का मामला है; वे (BCI) इसमें दखल देने वाले कौन होते हैं?
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से BCI से उसके सर्कुलर पर जवाब मांगा गया है. इसके साथ ही कहा गया कि NALSAR के छात्रों या फैकल्टी सदस्यों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. इस टिप्पणी के बाद BCI की ओर से पेश वकील ने बेंच को बताया कि सर्कुलर को वापस ले लिया गया है.
लाइव लॉ की एक रिपोर्ट में बताया गया कि मामले को लेकर सीजेआई की ओर से कहा गया कि मैं भी छात्र के तौर पर छात्र गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था. छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं और उन्हें इसकी अनुमति मिलनी चाहिए. बता दें कि मौखिक रूप से मामला उठाए जाने के दौरान, जब इसे सुनवाई के लिए लिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर नोटिस भी जारी किया गया.