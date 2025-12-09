CJI सूर्यकांत का ऐतिहासिक फैसला, पिता नहीं मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट; तोड़ी सदियों पुरानी परंपरा

CJI Surya Kant ruling on Caste Certificate: सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत और स्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच एक नाबालिग बच्ची को उसकी मां की जाति के आधार पर उसे अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र जारी करने की मंजूरी दी है.
CJI Surya Kant : देश में मुख्यतौर पर बच्चे की जाति उसके पिता के आधार पर तय की जाती है, हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला सुनाते हुए एक नाबालिग बच्ची की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी मां की जाति के आधार पर उसे अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र जारी करने की मंजूरी दी है. बता दें कि कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले से ही कई याचिकाएं लंबित पड़ी हैं, जिनमें बच्चे की जाति पिता की जाति के आधार पर तय की जाने वाली उस परंपरागत नियम को चुनौती दी गई है.
'TOI'की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत और स्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच की ओर से मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने से साफ मना कर दिया गया, जिसमें पुडुचेरी की रहने वाली इस बच्ची को SC जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि अगर बच्ची को समय रहते जाति प्रमाणपत्र नहीं मिला तो उसका भविष्य खतरे में आ सकता है.
मामले को लेकर CJI सूर्यकांत ने कहा,' समय के साथ जब परिस्थितियां बदल रही हैं तो फिर मां की जाति के आधार पर जाति प्रमाणपत्र क्यों नहीं जारी किया जा सकता?' सामाजिक और कानूनी नजरिए से यह टिप्पणी बड़ा संकेत माना जा रहा है.' भविष्य में इस सिद्धांत के स्थापित होने से उच्च जाति के पुरुष और अनुसूचित जाति की महिला के बच्चे उच्च जाति के सामाजिक माहौल में पले बढ़े होने के बाद भी SC प्रमाणपत्र के हकदार हो सकते हैं.
बता दें कि पुडुचेरी की एक महिला की ओर से अपने तहसीलदार के पास आवेदन देकर अपने 3 बच्चों ( 2 बेटियों और 1 बेटा) के लिए मां की जाति के आधार पर SC प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की गई थी. आवेदन में महिला का कहना था कि उसके माता-पिता समेत दादा-दादी हिंदू आदि द्रविड़ समुदाय से आते हैं. वहीं उसका पति भी उसके साथ मायके में ही रहता है. इस मामले में केंद्र सरकार के 5 मार्च 1964 और 17 फरवरी 2002 को जारी राष्ट्रपति अधिसूचनाओं और गृह मंत्रालय के आदेशों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की जाति उसके पिता और निवास स्थान के आधार पर ही निर्धारित की जाती है.
