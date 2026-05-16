Advertisement
trendingNow13219333
Hindi Newsदेशकुछ युवा कॉकरोच की तरह... CJI ने अपनी टिप्पणी पर दी सफाई! मैंने युवाओं की नहीं की आलोचना

कुछ युवा कॉकरोच की तरह... CJI ने अपनी टिप्पणी पर दी सफाई! मैंने युवाओं की नहीं की आलोचना

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कल एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. उनकी इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया में लोग अपनी राय रख रहे हैं. अब सीजेआई ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है. 

 

Reported By:  Arvind Singh|Last Updated: May 16, 2026, 04:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुछ युवा कॉकरोच की तरह... CJI ने अपनी टिप्पणी पर दी सफाई! मैंने युवाओं की नहीं की आलोचना

CJI सूर्यकांत ने कल कुछ युवाओं की तुलना कॉकरोच से करते हुए एक टिप्पणी की थी, जो चंद घंटों में वायरल हो गई. अब चीफ जस्टिस ने उस मामले में एक स्पष्टीकरण जारी किया है. चीफ जस्टिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 'मीडिया के एक सेक्शन में उनकी टिप्पणी को ग़लत तरीके से पेश किया गया है. मैंने देश के युवाओं की आलोचना नहीं की थी.'

मुझे इस बात का दुख है कि...

चीफ जस्टिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है, कि 'मुझे इस बात का दुःख है कि मीडिया के एक सेक्शन में मेरी टिप्पणी को ग़लत तरीके से पेश किया गया.  यह टिप्पणी मैंने एक निरर्थक मामले की सुनवाई करते हुए की. मैंने सिर्फ उन लोगों  की आलोचना की थी, जो फ़र्जी डिग्री के ज़रिए वकालत जैसे पेशे में आ गए. इस तरह के लोग मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में भी घुस आए हैं और इसलिए वे परजीवियों की तरह हैं. यह कहना पूरी तरह निराधार है कि मैंने देश के युवाओं की आलोचना की. 

(यहां पढ़ें पूरा मामला- कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं...! सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी किस मामले में की?)

Add Zee News as a Preferred Source

देश का प्रत्येक युवा मुझे प्रेरित करता है....

सीजेआई ने कहा कि मैं न केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के  ह्यूमन रिसोर्स पर गर्व करता हूं, बल्कि देश का प्रत्येक युवा मुझे प्रेरित करता है. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारतीय युवाओं का मेरे प्रति गहरा सम्मान और आदर है और मैं भी उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूं. गौरतलब है कि कल एक मामले की सुनवाई के दौरान CJI की टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. चीफ जस्टिस ने उसी  सन्दर्भ में यह स्पष्टीकरण जारी किया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो गई टिप्पणी

देश के चीफ जस्टिस ने कल वकील संजय दुबे की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि कुछ लोग पेशे में जगह नहीं बना पाते और फिर मीडिया, सोशल मीडिया या एक्टिविज्म के जरिए किसी पर भी हमला शुरू कर देते हैं. जज ने कहा कि हमारे समाज में पहले से ही कई परजीवी हैं, जो मौका पाते ही सिस्टम पर अटैक करने लगते हैं. सीजेआई की ये टिप्पणी कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Arvind Singh

TAGS

Chief Justice of IndiaSupreme Court

Trending news

कुछ युवा कॉकरोच की तरह... CJI ने टिप्पणी पर दी सफाई! मैंने युवाओं की नहीं की आलोचना
Chief Justice of India
कुछ युवा कॉकरोच की तरह... CJI ने टिप्पणी पर दी सफाई! मैंने युवाओं की नहीं की आलोचना
क्या है 'जिहादी ड्रग' कैप्टागन? भारत में पकड़ी गई 182 करोड़ की खेप
Captagon Drug
क्या है 'जिहादी ड्रग' कैप्टागन? भारत में पकड़ी गई 182 करोड़ की खेप
पेपर के बदले पैसे वसूलने को खुलवाया था नया खाता, एक और प्रोफेसर चढ़ी CBI के हत्थे
NEET exam
पेपर के बदले पैसे वसूलने को खुलवाया था नया खाता, एक और प्रोफेसर चढ़ी CBI के हत्थे
सरकारी गाड़ी छोड़ अचानक तांगे पर सवार हुए कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा, वीडियो वायरल...
satish sharma
सरकारी गाड़ी छोड़ अचानक तांगे पर सवार हुए कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा, वीडियो वायरल...
कश्मीर में बड़ी कार्रवाई: 15 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, आपत्तिजनक...
J&K police
कश्मीर में बड़ी कार्रवाई: 15 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, आपत्तिजनक...
NCP में पावर वॉर तेज! किनारे किए बड़े चेहरे, सुनेत्रा और बेटे के पास बड़ी जिम्मेदारी
Maharashtra
NCP में पावर वॉर तेज! किनारे किए बड़े चेहरे, सुनेत्रा और बेटे के पास बड़ी जिम्मेदारी
अनबन या कुछ और...केरल CM की शपथ में क्यों नहीं जाएंगे थरूर? ये है वजह
Shashi Tharoor
अनबन या कुछ और...केरल CM की शपथ में क्यों नहीं जाएंगे थरूर? ये है वजह
'तय कर ले पाकिस्तान, उसे भूगोल-इतिहास का हिस्सा रहना है या...आर्मी चीफ की वॉर्निंग
General Upendra Dwivedi
'तय कर ले पाकिस्तान, उसे भूगोल-इतिहास का हिस्सा रहना है या...आर्मी चीफ की वॉर्निंग
क्या फर्जी थे बंगाल में बने लाखों OBC-SC-ST सर्टिफिकेट? सरकार के फैसले से मची खलबली
Bengal
क्या फर्जी थे बंगाल में बने लाखों OBC-SC-ST सर्टिफिकेट? सरकार के फैसले से मची खलबली
ईरान ने फिर जताया अटूट भरोसा, भारत और उसके लोगों के लिए क्या कह गए अराघची?
iran us war
ईरान ने फिर जताया अटूट भरोसा, भारत और उसके लोगों के लिए क्या कह गए अराघची?