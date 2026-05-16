कुछ युवा कॉकरोच की तरह... CJI ने अपनी टिप्पणी पर दी सफाई! मैंने युवाओं की नहीं की आलोचना

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कल एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. उनकी इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया में लोग अपनी राय रख रहे हैं. अब सीजेआई ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है.
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CJI सूर्यकांत ने कल कुछ युवाओं की तुलना कॉकरोच से करते हुए एक टिप्पणी की थी, जो चंद घंटों में वायरल हो गई. अब चीफ जस्टिस ने उस मामले में एक स्पष्टीकरण जारी किया है. चीफ जस्टिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 'मीडिया के एक सेक्शन में उनकी टिप्पणी को ग़लत तरीके से पेश किया गया है. मैंने देश के युवाओं की आलोचना नहीं की थी.'
चीफ जस्टिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है, कि 'मुझे इस बात का दुःख है कि मीडिया के एक सेक्शन में मेरी टिप्पणी को ग़लत तरीके से पेश किया गया. यह टिप्पणी मैंने एक निरर्थक मामले की सुनवाई करते हुए की. मैंने सिर्फ उन लोगों की आलोचना की थी, जो फ़र्जी डिग्री के ज़रिए वकालत जैसे पेशे में आ गए. इस तरह के लोग मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में भी घुस आए हैं और इसलिए वे परजीवियों की तरह हैं. यह कहना पूरी तरह निराधार है कि मैंने देश के युवाओं की आलोचना की.
(यहां पढ़ें पूरा मामला- कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं...! सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी किस मामले में की?)
सीजेआई ने कहा कि मैं न केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के ह्यूमन रिसोर्स पर गर्व करता हूं, बल्कि देश का प्रत्येक युवा मुझे प्रेरित करता है. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारतीय युवाओं का मेरे प्रति गहरा सम्मान और आदर है और मैं भी उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूं. गौरतलब है कि कल एक मामले की सुनवाई के दौरान CJI की टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. चीफ जस्टिस ने उसी सन्दर्भ में यह स्पष्टीकरण जारी किया है.
देश के चीफ जस्टिस ने कल वकील संजय दुबे की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि कुछ लोग पेशे में जगह नहीं बना पाते और फिर मीडिया, सोशल मीडिया या एक्टिविज्म के जरिए किसी पर भी हमला शुरू कर देते हैं. जज ने कहा कि हमारे समाज में पहले से ही कई परजीवी हैं, जो मौका पाते ही सिस्टम पर अटैक करने लगते हैं. सीजेआई की ये टिप्पणी कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी.
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