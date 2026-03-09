Advertisement
trendingNow13135248
Hindi Newsदेशप्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस, वकील को जमकर लगाई फटकार

प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस, वकील को जमकर लगाई फटकार

Petetion On Onion-Garlic In SC: सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स प्याज-लहसुन में तामसिक या नकारात्मक गुण को लेकर याचिका दायर की. इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस तरह की याचिका कोर्ट में समय बर्बाद करती है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 09, 2026, 10:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस, वकील को जमकर लगाई फटकार

Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट में कई मामले लंबित पड़े हैं, जिनपर सुनवाई के लिए लोग लंबा इंतजार कर रहे हैं. कई मामलों में तो नागरिकों की ओर से ऐसी याचिकाएं सामने लाईं जाती हैं, जिसे सुनकर खुद जजों का सिर भी चकरा जाता हैं. ऐसा ही एक मामला हाल ही में देखने को मिला है, जहां याचिका में प्याज-लहसुन के गुणों पर रिसर्च करने का आदेश मांगा गया.  

प्याज-लहसुन पर याचिका 

सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प याचिका सुनवाई पर आई. याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट इस विषय पर शोध करने का निर्देश दे कि क्या प्याज और लहसुन में तामसिक या नकारात्मक गुण होते हैं. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस याचिका को बेकार और निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया. यह नहीं कोर्ट ने इस मामले में अपनी याचिका की खुद  पैरवी करने वाले वकील को फटकार भी लगाई.  

ये भी पढ़ें- सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने देश को क्या बताया? शोर मचाते चले गए विपक्षी

Add Zee News as a Preferred Source

चीफ जस्टिस ने लगाई फटकार 

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आप जैन समुदाय की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाना चाहते हैं. याचिकाकर्ता वकील ने जवाब दिया कि यह मुद्दा बहुत आम है. गुजरात में हाल ही में खाने में प्याज होने की वजह से तलाक भी हुआ था. चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगली बार अगर आप ऐसी बेकार याचिका लेकर आए तो फिर आप देखना की हम क्या करेंगे.  

ये भी पढ़ें- जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? बेंगलुरु में कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद

इन याचिकाओं को भी किया खारिज 

बता दें कि इस याचिका के अलावा वकील सचिन गुप्ता ने 3 और जनहित याचिकाएं भी दायर की थीं. इनमें से एक याचिका में शराब और तंबाकू उत्पादों में हानिकारक पदार्थों को नियंत्रित करने के निर्देश मांगे गए थे. दूसरी याचिका में संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण को सुनिश्चित करने के निर्देश मांगे गए थे. तीसरी याचिका में शास्त्रीय भाषाओं की घोषणा से संबंधित दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को अस्पष्ट और बेकार बताते हुए खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे बेकार  याचिकाए अदालत पर अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं. इनसे अदालत का कीमती वक्त  बर्बाद होता है.  

केंद्रीय मंत्री का बयान

गैस सप्लाई के संकट के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी बयान आया है. उन्होंने बताया कि ऊर्जा बाजारों के सामने मौजूद चुनौतियों को लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की है.

केंद्रीय मंत्री ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' आज मीडियाकर्मियों के एक बड़े समूह के साथ अनौपचारिक बातचीत में हमने उभरती जियोपॉलिटिकल और एनर्जी मार्केट्स के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा की. संघर्ष से अप्रभावित मार्गों से भारत में बिना किसी रुकाटवट वाले एनर्जी इंपोर्ट्स जारी है और हम अपने नागरिकों को ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court

Trending news

'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान