प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस, वकील को जमकर लगाई फटकार

Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट में कई मामले लंबित पड़े हैं, जिनपर सुनवाई के लिए लोग लंबा इंतजार कर रहे हैं. कई मामलों में तो नागरिकों की ओर से ऐसी याचिकाएं सामने लाईं जाती हैं, जिसे सुनकर खुद जजों का सिर भी चकरा जाता हैं. ऐसा ही एक मामला हाल ही में देखने को मिला है, जहां याचिका में प्याज-लहसुन के गुणों पर रिसर्च करने का आदेश मांगा गया.

प्याज-लहसुन पर याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प याचिका सुनवाई पर आई. याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट इस विषय पर शोध करने का निर्देश दे कि क्या प्याज और लहसुन में तामसिक या नकारात्मक गुण होते हैं. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस याचिका को बेकार और निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया. यह नहीं कोर्ट ने इस मामले में अपनी याचिका की खुद पैरवी करने वाले वकील को फटकार भी लगाई.

ये भी पढ़ें- सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने देश को क्या बताया? शोर मचाते चले गए विपक्षी

Add Zee News as a Preferred Source

चीफ जस्टिस ने लगाई फटकार

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आप जैन समुदाय की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाना चाहते हैं. याचिकाकर्ता वकील ने जवाब दिया कि यह मुद्दा बहुत आम है. गुजरात में हाल ही में खाने में प्याज होने की वजह से तलाक भी हुआ था. चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगली बार अगर आप ऐसी बेकार याचिका लेकर आए तो फिर आप देखना की हम क्या करेंगे.

ये भी पढ़ें- जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? बेंगलुरु में कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद

इन याचिकाओं को भी किया खारिज

बता दें कि इस याचिका के अलावा वकील सचिन गुप्ता ने 3 और जनहित याचिकाएं भी दायर की थीं. इनमें से एक याचिका में शराब और तंबाकू उत्पादों में हानिकारक पदार्थों को नियंत्रित करने के निर्देश मांगे गए थे. दूसरी याचिका में संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण को सुनिश्चित करने के निर्देश मांगे गए थे. तीसरी याचिका में शास्त्रीय भाषाओं की घोषणा से संबंधित दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को अस्पष्ट और बेकार बताते हुए खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे बेकार याचिकाए अदालत पर अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं. इनसे अदालत का कीमती वक्त बर्बाद होता है.

केंद्रीय मंत्री का बयान

गैस सप्लाई के संकट के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी बयान आया है. उन्होंने बताया कि ऊर्जा बाजारों के सामने मौजूद चुनौतियों को लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की है.

In informal interaction with a large group of media professionals today, we had detailed discussion on the emerging geopolitical situation and challenges facing the energy markets. Uninterrupted energy imports are flowing into India from routes that are not impacted by the… pic.twitter.com/fE1Pcmbjsj — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) March 9, 2026

केंद्रीय मंत्री ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' आज मीडियाकर्मियों के एक बड़े समूह के साथ अनौपचारिक बातचीत में हमने उभरती जियोपॉलिटिकल और एनर्जी मार्केट्स के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा की. संघर्ष से अप्रभावित मार्गों से भारत में बिना किसी रुकाटवट वाले एनर्जी इंपोर्ट्स जारी है और हम अपने नागरिकों को ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं.