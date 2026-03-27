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Hindi Newsदेशन्याय व्यवस्था में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, सभी हाई कोर्ट के जजों को लिखा पत्र

न्याय व्यवस्था में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, सभी हाई कोर्ट के जजों को लिखा पत्र

Justice Suryakant: चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर उनसे अपनी नियुक्तियों में महिला कैंडिडेट्स को प्राथमिकता देने की बात कही. उनका यह पत्र ऐसे समय पर आया है जब ज्यूडिशियरी में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम देखी जा रही है.    

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 27, 2026, 04:57 PM IST
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न्याय व्यवस्था में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, सभी हाई कोर्ट के जजों को लिखा पत्र

Chief Justice Of India: भारत के 53वें चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने देशभर के सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि वे अपनी नियुक्तियों में महिला कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दे. इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने अदालतों में न्यायपालिका के रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द कदम उठाने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट कॉलेजियम जजों की नियुक्ति की सिफारिश समय पर भेजे ताकि उनकी नियुक्ति जल्द हो सके. 

न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी 

बता दें कि चीफ जस्टिस की और से यह पत्र ऐसे समय पर लिखा गया है जब ज्यूडिशियरी में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है. संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार सर्विस में शामिल कुल  813 जजों में से महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 115 है, जो कुल संख्या का सिर्फ 14.27 फीसदी ही है. वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त केवल एक ही महिला जज है.  

( ये भी पढ़ें- लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार) 

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महिलाओं की भागीदारी में नहीं दिखी बढ़ोत्तरी 

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि हाई कोर्ट में कुल 1122 जजों में से 309 पद खाली है, जो लगभग  27.5 प्रतिशत है. वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगभग 36.3 प्रतिशत महिला जज हैं. इसका साफ अर्थ है कि न्यायपालिका में  शुरुआती स्तर पर महिलाओं की संख्या ठीक-ठाक है, लेकिन बाद में जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके जज बनाने की बारी आती है तो महिलाओं की संख्या उसी अनुपात में बढ़ती हुई नहीं दिखाई देती.  

(ये भी पढ़ें- घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क; 10 संदिग्ध पकड़े) 

'महिला वकीलों को अपवाद  के तौर पर न देखें...' 

इस समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने पत्र में कहा है कि जब न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की बात हो तो योग्य महिला वकीलों को अपवाद के तौर तरह नहीं देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला योग्य है, तो उसे भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना पुरुषों को मिलता है.  

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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