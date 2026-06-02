ब्लॉगः असली संकट 'कॉकरोच' नहीं, राजनीति और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी है

CJP Blog: सीजेपी को लेकर अधिकांश प्रतिक्रियाएं दो अतियों में बंटी हुई हैं. एक वर्ग इसे महज सोशल मीडिया का शोर मान रहा है. दूसरा समूह इसे नई राजनीतिक क्रांति घोषित करने पर तुला हुआ है. लेकिन मेरे ख्याल से कॉकरोच जनता पार्टी को उसके नाम से नहीं बल्कि उसके सामाजिक संकेतों से पढ़ा जाना चाहिए.
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Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया कैंपेन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया है कि वो 6 जून को भारत लौटेंगे. इसी दिन वो दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे. बता दें कि अभिजीत दीपके अभी अमेरिका में हैं. उन्होंने वहां पर बोस्टन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया है. सीजेपी को लेकर अधिकांश प्रतिक्रियाएं दो अतियों में बंटी हुई हैं. एक वर्ग इसे महज सोशल मीडिया का शोर मान रहा है. दूसरा समूह इसे नई राजनीतिक क्रांति घोषित करने पर तुला हुआ है. लेकिन मेरे ख्याल से कॉकरोच जनता पार्टी को उसके नाम से नहीं बल्कि उसके सामाजिक संकेतों से पढ़ा जाना चाहिए.
दरअसल सीजेपी कोई राजनीतिक दल नहीं है. यह एक मूड है. एक इंटरनेट मूड. थोड़ा विस्तार से कहें तो एक पीढ़ी का सामूहिक मीम. लेकिन यही बात भारतीय राजनीति के लिए सबसे ज्यादा असहज करने वाली है. क्योंकि राजनीति अभी भी भाषणों की भाषा में बात कर रही है जबकि सीजेपी के समर्थक या कहे हमारी नई पीढ़ी जिसे हम जेनजी कहते हैं वो मीम्स की भाषा में बात कर रही है, जवाब दे रही है. दरअसल भारतीय राजनीति में लंबे समय तक सियासी विरोध का मतलब सड़क पर उतरना था. धरना, प्रदर्शन, पोस्टर लगाना होता था, लेकिन जेनजी का ग्रामर अलग लग रहा है. इनके विरोध का पहला चरण मीम बनाना है. वो किसी नेता को ट्रोल करके भी राजनीतिक संदेश दे रहा है. किसी सरकारी नीति की आलोचना एक वायरल रील के जरिए भी कर देता है.
यानी अब राजनीति की भाषा बदल रही है. या कहें तो मीम, रील पर दिखाया गया असंतोष नई राजनीतिक भाषा है. और सीजेपी इसी भाषा का उत्पाद है. और हमारे राजनीतिक दल शायद इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. इसका एक कारण और भी है. दरअसल पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी इस घटना को बिल्कुल अलग चश्मे से देख रही हैं. पुराने लोगों को मीम, रील और व्यंग्य में राजनीति का अवमूल्यन दिखाई दे रहा है. उसे लग रहा है कि लोकतंत्र के गंभीर विमर्श को मज़ाक में बदल दिया गया है. लेकिन युवाओं को इसमें व्यवस्था के प्रति व्यंग्य और प्रतिरोध की एक नई भाषा दिखाई दे रही है. मेरे ख्याल से यही पीढ़ीगत अंतर इस पूरे घटनाक्रम की कुंजी है.
एक और बात, भारतीय राजनीति लंबे समय से व्यक्ति-केंद्रित रही है. एक नेता आएगा और सब बदल देगा. लेकिन युवाओं का एक बड़ा हिस्सा इस नैरेटिव से भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं रहा है. उसके लिए सवाल यह नहीं है कि नेता कौन है. सवाल यह है कि नौकरी कब मिलेगी, परीक्षा समय पर होगी या नहीं, पेपर लीक होगा या नहीं, किराया कैसे भरेगा, घर कब खरीद पाएगा. यानी राजनीति के बड़े प्रतीकों की जगह जीवन के छोटे प्रश्नों ने ले ली है. और अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है तो जो बदला जा सकता है उसे बदल दिया जाए.
हाल ही में तमिलनाडु में आए चुनाव परिणाम युवाओं की ताकत को दिखा रहे हैं. तमिलनाडु के अभिनेता विजय को सीएम बनाने के लिए बच्चों और किशोरों ने अपने परिवार के वयस्कों के मतदान व्यवहार को प्रभावित कर दिया था. मेरे कई तमिल दोस्तों ने खुलकर इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि परिवार के बच्चों के दबाव में उन्होंने विजय को वोट किया.
सीजेपी इसी तरह के युवाओं और किशोरों के असंतोष का प्रतिनिधित्व करती है. इसलिए इस पर चर्चा किए जाने की जरूरत है. वैसे इस घटना को केवल सत्तापक्ष के खिलाफ नाराजगी के रूप में पढ़ना अधूरा होगा. इसमें विपक्ष के लिए भी एक संदेश छिपा है. यदि लाखों युवा एक व्यंग्यात्मक इंस्टाग्राम आंदोलन के पीछे खड़े हो रहे हैं तो इसका अर्थ ये भी है कि उन्हें परंपरागत विपक्ष में अपनी आकांक्षाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा.
आसान भाषा में कहें तो यह सिर्फ सरकार के खिलाफ मूड नहीं है बल्कि राजनीतिक व्यवस्था के पूरे इको सिस्टम पर सवाल है. यहीं से एक और दिलचस्प सवाल निकलता है. क्या यह वास्तव में राजनीतिक आंदोलन है? संभव है कि नहीं. संभव है कि यह सिर्फ डिजिटल असंतोष का विस्फोट हो.
लेकिन इतिहास बताता है कि राजनीति में हर बदलाव पहले संगठन के रूप में नहीं आता. कई बार वह पहले सांस्कृतिक संकेत के रूप में आता है. पहले भाषा बदलती है, फिर प्रतीक बदलते हैं, फिर राजनीतिक व्यवहार बदलता है. कॉकरोच जनता पार्टी को इसी क्रम में देखना चाहिए. अभिजीत दीपके के पास भले ही जमीन पर कोई बड़ा राजनीतिक संगठन न हो, लेकिन वह नैरेटिव सेट करने में सफल रहे हैं. ये बताता है कि किसी आंदोलन के सफल होने के लिए हमेशा संगठन की आवश्यकता नहीं होती यदि कोई व्यक्ति नैरेटिव बदलने में सक्षम है, तो वह एक बड़ी ताकत बन सकता है.
आज दीपके की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि उनके पास करोड़ों फॉलोअर हैं. उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने सत्ता, विपक्ष, मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों सभी को मजबूर कर दिया है कि वे भारतीय युवाओं के मन में जमा असंतोष को गंभीरता से लें. इसलिए असली सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति उस पीढ़ी की भाषा समझ पाएगी जो भाषणों से कम और मीम्स से ज्यादा संवाद करती है. बता दें कि भारत की 65 फीसदी जनसंख्या 35 साल से कम आयु की है. इस बड़े समूह को पुराने ढर्रे पर संबोधित नहीं किया जा सकता.
अगर राजनीति इस संकेत को नहीं समझती तो कॉकरोच जनता पार्टी भले गायब हो जाए, लेकिन उसके पीछे खड़ी बेचैनी किसी और नाम से वापस लौटेगी. शायद और ज्यादा ताकत के साथ. इसलिए इसे नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आत्मघाती हो सकता है.
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