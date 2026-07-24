/3 मांगें और 5 सुधार.... CJP और सरकार के बीच 2 घंटे चली बैठक में क्या-क्या हुआ? कल दोपहर फिर मिलेंगे

CJP and Government Meeting: दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी छात्रों के प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने आज देशभर में प्रदर्शन का आह्वान किया है. इससे पहले 26 दिन के अनशन के बाद सोनम वांगचुक ने देर रात अपनी भूख-हड़ताल समाप्त कर दी. इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सख्त कार्रवाई की भरोसा भी दिलाया है. इन सबके बीच सीजेपी और सरकार के बीच शुक्रवार (24 जुलाई) दोपहर वार्ता हुई. करीब दो घंट चली वार्ता पर दोनों पक्षों की ओर से बताया गया कि बातचीत रुख पॉजिटिव रखा है.