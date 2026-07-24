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3 मांगें और 5 सुधार.... CJP और सरकार के बीच 2 घंटे चली बैठक में क्या-क्या हुआ? कल दोपहर फिर मिलेंगे

सीजेपी और सरकार के बीच शुक्रवार को करीब 2 घंटे की बैठक चली. सीजेपी की ओर से सरकार के सामने तीन मांगें और 5 सुझाव दिए गए. केंद्री मंत्री नड्डा ने बताया कि हमने उनसे कहा है कि हम कल दोपहर फिर मिलेंगे और सरकार के बीच हुई चर्चा के बारे में उन्हें बताएंगे.

Written ByNiraj PandeyEdited Byabhinav tripathi
Published: Jul 24, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:49 PM IST
3 मांगें और 5 सुधार.... CJP और सरकार के बीच 2 घंटे चली बैठक में क्या-क्या हुआ? कल दोपहर फिर मिलेंगे

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Niraj Pandey

Niraj Pandey

जी न्यूज में बतौर डिप्टी एडिटर पोलिटिकल अफेयर्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 22 वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अनुभव. इस यात्रा के दौरान जनसत्ता एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, ईटीवी, भारत समाचार, एबीपी न्यूज में भी सेवाएं दे चुके हैं. मूलतः प्रयागराज वासी हैं.

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