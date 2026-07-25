/सरकार ने छात्रों की सभी मांगें मानीं, CJP ने भी वापस लिया आंदोलन; संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ ऐलान

CJP calls off students' protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा सीजेपी का आंदोलन खत्म हो गया है. केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह और सीजेपी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रांका की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया गया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन खत्म करने को लेकर बिंदुवार कैसे सहमति बनी. आइए बताते हैं.
सरकार और सीजेपी के बीच तीसरे दौर की बातचीत में सहमति बन गई. छात्रों ने जीत का जश्न मनाया. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ बातचीत के बाद आंलोदन खत्म होने का ऐलान हुआ.
सीजेपी के नेताओं ने बताया कि मंगलवार तक उन्हें सरकार से लिखित गारंटी मिल जाएगी. सीजेपी ने कहा है कि सरकार अपने वादे पर खरी उतरेगी तो हम भी अपने वादे पर अमल करेंगे. सीजेपी नेताओं ने कहा कि आंदोलन करने पहुंचे युवाओं पर दर्ज हुई एफाईआर की सभी कॉपी कुछ दिन में हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी.'
उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी नेताओं के बीच चल रही बातचीत में जंतर मंतर से लेकर बीजेपी शाषित राज्यों में युवाओं पर आंदोलन के चलते दर्ज हुई एफआईआर रद्द करने की मांग भी सरकार ने मान ली है.
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले सीजेपी के नेताओं ने सहमति बनने की पुष्टि की उसके बाद सरकार के प्रतिनिधियों ने अपनी बात कही. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सीजेपी नेताओं में से सौरव दास और आशुतोष रांका ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह के साथ हुई तीसरे दौर की वार्ता के बाद क्या कुछ कहा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं.
सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने कहा, 'आंदोलन शुरू होने से पहले उनकी तीन प्रमुख मांगें थीं'.
पहली मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है. हमारी पहली मांग मान ली गई.'
सौरव दास ने आगे कहा कि दूसरी मांग आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने की थी. सरकार ने इस पर भी सहमति जताई है. जिन राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकारें हैं वहां आंदोलनकारियों पर दर्ज FIR वापस ली जाएंगी और भविष्य में भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी.
कॉकरोच जनता पार्टी की टीम के सदस्यों के खिलाफ भी किसी तरह का एक्शन नहीं होगा.'
बैठक के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने आधिकारिक तौर पर आंदोलन वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा, हम अपना आंदोलन वापस लेते हैं.
आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार मंगलवार तक अपनी गारंटी लिखित रूप में दे देगी. उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के दौरान घायल लोगों के लिए 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग पर भी सहमति बन गई है. उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी सभी प्रमुख मांगों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, इसलिए हम आंदोलन वापस लेने का ऐलान करते हैं.
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि आंदोलनकारियों ने चार सूत्रीय लिखित मसौदा सरकार को सौंपा था. उन्होंने कहा कि इसमें सभी राज्यों में दर्ज एफआईआर वापस लेने, नियमों के तहत अधिकतम मुआवजा देने और शिक्षा सुधारों को लेकर आंदोलनकारियों द्वारा दिए गए चार्टर का अध्ययन करने तथा उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रतिनिधियों के उठने के बाद सीजेपी नेताओं ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए. सीजेपी नेताओं ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने खुद कहा है कि सीजेपी के आंदोलन को कहीं विदेश से फंडिंग नहीं मिल रही थी, इसलिए हमें बदनाम नहीं किया जाना चाहिए.
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत छात्रों की मांगे पूरी होने और आंदोलन के खत्म होने के बाद, सोनम वांगचुक ने देश की युवा पीढ़ी को बधाई दी है. काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन वापस लेने के बाद केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका से हाथ मिलाया और वहां से चले गए.
सरकार से सहमति बनने के बाद आंदोलन खत्म हुआ तो, कई लोगों ने कहा कि अंत भला तो सब भला.